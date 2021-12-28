"إما أن تُتوَّجوا بكأس أمم أفريقيا أو تعيدوا الأموال".. هكذا حذر مامادي دومبويا رئيس غينيا لاعبي منتخب بلاده

لا غرابة في العنوان إذا علمنا أن الرئيس الغيني المؤقت مامادي دومبويا، هو جنرال في الجيش استولى على الحكم بعد انقلاب عسكري على رئيس منتخب هو ألفا عمر كوناري.

وقبل توجه لاعبي منتخب بلاده إلى الكاميرون للمشاركة في كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق في التاسع من يناير/كانون الثاني المقبل، نظم الجنرال دومبويا لهم حفلا، ليسلم علم البلاد لأعضاء بعثة المنتخب.

وخلال الحفل وجه دومبويا رسالة مزج فيها التحذير بالوعيد للاعبين، وقال فيها "اجلبوا الكأس، أو ستسددون المبالغ التي صرفت عليكم".

وتابع -وفق وسائل إعلام محلية- أنه يتعين على اللاعبين الذهاب إلى الكاميرون كجنود يقاتلون في الجبهة، للدفاع عن شرف وكرامة البلاد، وختم "من خلالكم، يجب أن نشعر بعظمة شعب غينيا، ومن خلال أدائكم في الملعب سنستعيد كرامة وشجاعة هذا الشعب".

ويلعب المنتخب الغيني بالبطولة القارية في المجموعة الثانية، إلى جانب كل من السنغال، وزيمبابوي وملاوي.

يذكر أن دومبويا استولى على الحكم، عقب انقلاب نفذه في سبتمبر/أيلول الماضي على الرئيس كوناري.