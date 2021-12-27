فريق العام في آسيا يضم لاعبين من قطر والسعودية والإمارات

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، عن تشكيلة أفضل فريق في القارة الآسيوية لعام 2021، بوجود 3 لاعبين عرب في التشكيلة الأساسية واثنين بالاحتياطية.

وتضمنت القائمة التي نشرها الاتحاد الدولي على موقعه الإلكتروني، أمس الأحد، وجود المدافع القطري عبد الكريم حسن، والمدافع السعودي ياسر الشهراني، بالإضافة إلى المهاجم الإماراتي علي مبخوت في التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في آسيا.

كما تضمنت القائمة لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هما المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون المتألق مع توتنهام هوتسبير، والمدافع الياباني تكيرو تومياسو الذي يلعب في صفوف أرسنال.

وشهدت قائمة البدلاء وجود النجم القطري أكرم عفيف، والحارس السعودي محمد العويس.

ووقع اختيار الاتحاد الدولي للإحصاء على المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، كمدرب للتشكيلة المثالية لمنتخب آسيا 2021، حيث إنه قاد نادي الهلال السعودي للفوز بلقب دوري أبطال آسيا.