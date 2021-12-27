كرة قدم

غضب جماهيري من تعمد حارس القادسية عرقلة حكم مباراة فريقه بالدوري الكويتي

Fatih Karagumruk v Galatasaray - Turkish Super Lig
البطاقة الحمراء عقوبة أي لاعب يتعدّى على الحكم (الأناضول)
27/12/2021-|آخر تحديث: 27/12/202103:33 PM (مكة المكرمة)

عبّرت جماهير كرة القدم الكويتية عن غضبها مما فعله حارس مرمى فريق القادسية خالد الرشيدي، عقب تعمّده عرقلة حكم مباراة فريقه ضد مضيفه السالمية وتعرضه للطرد المباشر، في تصرف أثار كثيرا من الجدل على منصات التواصل.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التعمد الواضح من الحارس المخضرم (34 عاما) بعرقلة الحكم، بعد قرار احتسابه ركلة جزاء لمصلحة فريق السالمية في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر المباراة.

وعبثا حاول لاعبو القادسية الضغط على الحكم حتى لا يطرد حارس المرمى بعد تصرفه الغريب، إلا أن الحكم لم يتراجع عن قراره وأشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الرشيدي.

وتسبب الرشيدي في ركلة الجزاء المحتسبة ضد فريقه قبل طرده، حيث كانت النتيجة 2-2 بين الفريقين، إلا أنه بعد طرد الحارس وتسجيل ركلة الجزاء خسر القادسية بنتيجة 3-2.

هجوم جماهيري على الرشيدي

وانتقد مغردون تصرف الحارس الغريب تجاه حكم المباراة، مطالبين بمعاقبته وإيقافه أكثر من مباراة لعدم احترامه الحكم، إذ قال أحد المغردين "نطالب بإيقاف خالد الرشيدي، حكامنا خط أحمر".

وتحدث مغرد عن السبب الذي يدفع اللاعبين إلى مثل هذه التصرفات، قائلا "ما فعله حارس نادي القادسية من تعدٍّ على الحكم، هذا دليل واضح على عدم وجود صرامة في تطبيق العقوبات، وأنا أعتقد إذا كانت العقوبات قوية كان الرشيدي وغيره من اللاعبين فكروا قبل أي خطوه يخطونها ضد الحكم".

ووصف آخر تعمّد الرشيدي عرقلة الحكم بالتصرف "غير المسؤول"، مشيرا إلى أنه تسبّب في احتساب ركلة جزاء على القادسية وتعرض للطرد، وخسارة الفريق.

 

المصدر : وكالة سند