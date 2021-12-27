عبّرت جماهير كرة القدم الكويتية عن غضبها مما فعله حارس مرمى فريق القادسية خالد الرشيدي، عقب تعمّده عرقلة حكم مباراة فريقه ضد مضيفه السالمية وتعرضه للطرد المباشر، في تصرف أثار كثيرا من الجدل على منصات التواصل.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التعمد الواضح من الحارس المخضرم (34 عاما) بعرقلة الحكم، بعد قرار احتسابه ركلة جزاء لمصلحة فريق السالمية في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر المباراة.

وعبثا حاول لاعبو القادسية الضغط على الحكم حتى لا يطرد حارس المرمى بعد تصرفه الغريب، إلا أن الحكم لم يتراجع عن قراره وأشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الرشيدي.

وتسبب الرشيدي في ركلة الجزاء المحتسبة ضد فريقه قبل طرده، حيث كانت النتيجة 2-2 بين الفريقين، إلا أنه بعد طرد الحارس وتسجيل ركلة الجزاء خسر القادسية بنتيجة 3-2.

انا مو من متابعين الدوري الكويتي لكن الي سواه حارس نادي القادسية "خالد الرشيدي"

من تعدي على الحكم هذا دليل واضح على عدم وجود صرامه في تطبيق العقوبات وانا اعتقد لو العقوبات تكون قويه وفيها صرامه كان الحارس "خالد الرشيدي" وغيره من الاعبين كان فكرو قبل اي خطوه يخطونها ضد الحكم — ABDULLAH (@HorstWessel_) December 27, 2021

هجوم جماهيري على الرشيدي

وانتقد مغردون تصرف الحارس الغريب تجاه حكم المباراة، مطالبين بمعاقبته وإيقافه أكثر من مباراة لعدم احترامه الحكم، إذ قال أحد المغردين "نطالب بإيقاف خالد الرشيدي، حكامنا خط أحمر".

نطالب ب ايقاف #خالد_الرشيدي حكامنا خط احمر 😍 pic.twitter.com/7AyefhGAwH — أبو نــاصر 💚بطل الدوري 🏆 (@arbaweekw) December 27, 2021

وتحدث مغرد عن السبب الذي يدفع اللاعبين إلى مثل هذه التصرفات، قائلا "ما فعله حارس نادي القادسية من تعدٍّ على الحكم، هذا دليل واضح على عدم وجود صرامة في تطبيق العقوبات، وأنا أعتقد إذا كانت العقوبات قوية كان الرشيدي وغيره من اللاعبين فكروا قبل أي خطوه يخطونها ضد الحكم".

الكل أجمع من نقاد واعلاميين ولاعبين سابقين وجماهير بمختلف ميولها على الخطأ الكبير اللي ارتكبه الحارس خالد الرشيدي ضد الحكم يوسف النصار واتوقع لجنة الانضباط راح تصدر عليه عقوبة الايقاف حتى نهاية الموسم وهذه اقل عقوبة يستحقها — ⭐️عرباوي مخضرم⭐️ (@Ali15092092) December 26, 2021

ووصف آخر تعمّد الرشيدي عرقلة الحكم بالتصرف "غير المسؤول"، مشيرا إلى أنه تسبّب في احتساب ركلة جزاء على القادسية وتعرض للطرد، وخسارة الفريق.

#خالد_الرشيدي

للأسف تصرف لايخرج من حارس منتخب ومخضرم مهما تم ظلمك يحب ان تحلم !؟

حتى بالدورات الرمضانيه ماسويناها — فيصل k الخليفه @Abo_kahlifa (@kAbokahlifa1) December 27, 2021

لعب فوز وخساره

المدرب و اللا عبين يتمنون الفوز

لما البعض يتهور ويجر الفريق معه للخساره هو المسؤل الاول خالد الرشيدي هو المتسبب الرئيسي

في البلتني. وبعدها تهجم علي الحكم ونتيجه خساره تهجم علي المدرب والحكم حيلة الضعفاء #فواز_الحساوي #خالد_الرشيدي #نادي_القادسيه — salman (@BUTALAL2004) December 26, 2021