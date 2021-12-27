سلطت صحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية الضوء على السيارات الفاخرة التي يمتلكها النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

وقالت الصحيفة إن صلاح (29 عاما) لديه 6 سيارات تصل قيمتها لأكثر من 750 ألف جنيه إسترليني (أكثر من مليون دولار)، كلها من السيارات الفاخرة مثل بنتلي ولامبورجيني ومرسيدس بنز، إضافة سيارة تويوتا كامري.

وأحدث سيارات صلاح كانت "بينتلي كونتنينتال جي تي" (BENTLEY CONTINENTAL GT)، التي تبلغ قيمتها 160 ألف جنيه إسترليني (215 ألف دولار)، وهي من أبرز السيارات الفاخرة التي لا يقتنيها سوى الأثرياء، وتصل سرعتها القصوى إلى 210 أميال بالساعة.

وتفوقها في السرعة سيارة صلاح الفاخرة الأخرى "لامبورغيني أفينتادور" (LAMBORGHINI AVENTADOR)، التي تصل سرعتها إلى 218 ميلا في الساعة.

ويبلغ سعرها 271 ألف جنيه إسترليني (364 ألف دولار) وهي الأغلى والأسرع بين مجموعة سيارات صلاح ويمتلك مثلها تماما بيير إيمريك أوباميانغ نجم أرسنال.

وذكرت "صن" أن نجم ليفربول يمتلك سيارتين "مرسيدس بنز"، إحداها طراز "إيه إم جي جي إل إي كوب" (MERCEDES AMG GLE COUPE) المفضلة لديه في الذهاب للتدريبات، ويبلغ سعرها الأولي نحو 65 ألف جنيه إسترليني (87 ألف دولار).

والسيارة المرسيدس الأخرى من طراز "إس إل إس إيه إم جي رودستار" (MERCEDES-BENZ SLS AMG ROADSTER) ويبلغ سعرها الأولي نحو 176 ألف جنيه إسترليني (237 ألف دولار) كما أنها من أغلى السيارات لدى الشركة الألمانية الشهيرة.

وأخيرا، يمتلك صلاح سيارة "أودي كيو 7" (AUDI Q7)، التي يبلغ ثمنها 54 ألف جنيه إسترليني (72 ألف دولار)، إضافة إلى آخر سياراته وأقلهم سعرا "تويوتا كامري" (Toyota Camry) اليابانية، ويبلغ سعرها 29 ألف جنيه إسترليني (39 ألف دولار).