شاهد- سفيان لوكار ومخلد الرقادي.. لماذا يتوفى رياضيون شباب فوق المستطيل الأخضر؟

ازدادت في الفترة الأخيرة حالات الإصابة بأمراض القلب التي تصيب اللاعبين، وبين رياضي يفقد حياته وآخر يعتزل، تبقى الأسئلة المحيرة مطروحة حول هذه الظاهرة الطبية المؤلمة.

وأحدث ضحايا هذه الإصابات هو اللاعب الجزائري سفيان لوكار الذي فارق الحياة بعد سقوطه في أرض الملعب، خلال لقاء جمع فريقه "مولدية سعيدة" مع فريق "جمعية وهران" في دوري الدرجة الثانية الجزائري. وأعادت وفاة لوكار (22 عاما) بسبب سكتة قلبية، الذاكرة لحوادث مشابهة ألمت بعدد من اللاعبين.

#الجزائر

لقطة سقوط مدافع مولودية سعيدة لوكار سفيان بسكتة قلبية أثناء مباراة جمعية وهران قبل قليل و انتقاله إلى رحمة ربه أثناء الطريق إلى مستشفى #وهران الجامعي. ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، ربي يرحمو🙏💔 pic.twitter.com/kfcmKK9uLK — 🇩🇿 موسطاش 🇩🇿 (@DzMedoo) December 25, 2021

في حادثة هي الثانية في الملاعب العربية خلال أيام..

وفاة اللاعب الجزائري سفيان لوكار بعد سقوطه المفاجىء في أرض الملعب مخلفاً صدمة وحزناً بين زملائه. pic.twitter.com/aYCMPzIxk3 — AJ+ عربي (@ajplusarabi) December 26, 2021

ففي الاسبوع الماضي، تأخر البث التلفزيوني لمباراة في الدوري العماني بين فريقي نادي مسقط والسويق العماني ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري، لسبب المفجع وهو وفاة مدافع نادي مسقط مخلد الرقادي خلال عملية الإحماء بسبب نوبة قلبية حادة.

فيديو وفاة لاعب نادي مسقط #مخلد_الرقادي أثناء الإحماء قبل إنطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق بالدوري العماني 💔

pic.twitter.com/T0jWKTVDxx — 📊 Marwan (@i1mro) December 22, 2021

واللافت أن حوادث سقوط الرياضيين الشباب تتعلق كلها بمشاكل في القلب وباتت أمرا يثير الاستغراب والتعجب.

ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي وخلال مباراة فريقي برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني سقط المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (32 عاما) على الأرض ممسكا صدره واشتكى من آلام متواصلة، ليتبين خلال الفحوصات الطبية أنه يعاني من اضطرابات في ضربات القلب ويعلن بعدها اعتزاله اللعبة.

وسبق لوكار وأغويرو وفاة أدهم السلحدار، نجم فريق الإسماعيلي المصري السابق والمدير الفني لفريق المجد السكندري، بعدما توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية، عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز في الثواني الأخيرة، بمرمى فريق الزرقا، بدوري الدرجة الثانية المصري.

لحظة وفاة المدرب الفني لنادي المجد السكندري أدهم السلحدار أثناء مباراة في دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم بأزمة قلبية خلال احتفال فريقه بإحراز هدف الفوز pic.twitter.com/8rtOFAQut4 — TRT عربي (@TRTArabi) December 3, 2021

وفي 21 من الشهر الحالي، أعلن نادي "تورنادو" المشارك في دوري الدرجة الثالثة الإندونيسي لكرة القدم، وفاة الحارس توفيق رمزي، بعد اصطدامه بأحد لاعبي الخصم خلال المباراة.

20-летний голкипер умер после столкновения с соперником Тауфик Рамси должен был стать вратарем национальной сборной, но в матче за клуб получил серьезную травму головы. Операция не помогла:https://t.co/spngaAGnp3 На видео тот самый роковой момент 📹 твиттер Sony Andrio Ranhas pic.twitter.com/XPUH0eXHJx — Матч ТВ (@MatchTV) December 22, 2021

وبداية هذه الحوادث المؤلمة هذا العام كانت مع اللاعب الدانماركي كريستيان إريكسن، الذي سقط مغشيا عليه ببطولة أوروبا 2020 في يونيو/حزيران الماضي عندما تعرض لأزمة قلبية خلال الشوط الأول من مباراة الدانمارك ضد فنلندا في كوبنهاغن.

"استكملت حلقة إريكسن واستوديو إريكسن وما كنتش راضي عن نفسي"

أبو تريكة ينسحب من استوديو تحليل مباراة توتنهام ونيوكاسل ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز بعد تعرض مشجع لأزمة صحية في المدرجات، وسط ردود فعل متعاطفة وأخرى منتقدة لتصرفه. pic.twitter.com/mZKp5dOgOt — AJ+ عربي (@ajplusarabi) October 18, 2021

وأنقذت حياة إريكسن -الذي فسخ فريقه إنتر عقده بسبب عدم قدرته على اللعب مجددا في الدوري الإيطالي- بعد إجراء عملية إنعاش قلبي رئوي له في الملعب واستخدام جهاز مزيل الرجفان لإعادة قلبه للعمل، قبل نقله للمستشفى، حيث تعافى بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب.





هذه الأمراض القلبية التي تصيب الرياضيين شَرَّعت الباب لأسئلة كبرى: كيف يصاب الرياضيون بأمراض تتعلق بالقلب؟

فهم يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام، ويخضعون لفحوصات دورية، كما أنهم محاطون بأنظمة تغذية صحية تكاد تكون صارمة، وممارسة الرياضة هو أمر روتيني لأي رياضي.

وهل فعلا يتحمل الرياضيون ما لا طاقة لهم به في الصالات الرياضية؟ وهل يتعرض اللاعبون لأحمال قوية خلال التدريبات؟ وهل للمكملات الغذائية دور في مثل هذه الحوادث المؤسفة؟