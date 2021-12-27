تُعدّ جولة "يوم الصناديق" أو ما يعرف باسم "بوكسينغ داي" (Boxing Day)‏ في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي أقيمت معظم مبارياتها أمس الأحد، من أعظم التقاليد الرياضية السنوية في المملكة المتحدة.

ويمكن القول إن كرة القدم هي الرياضة الرئيسية الوحيدة التي لا يحصل فيها اللاعبون على أي استراحة خلال هذه الفترة الاحتفالية من العام، حيث تتم جدولة مباريات الدوري في عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة الجديدة بشكل عادي.

وكان مقررا أن تقام في هذا اليوم الحافل 9 مباريات في الجولة 19 من البريميرليغ، ولكن تأجلت أمس 3 مباريات بسبب تفشي وباء كورونا.

وحفلت المباريات بالإثارة والأهداف الغزيرة، حيث حقق المتصدر مانشستر سيتي فوزا كاسحا 6-3 على ضيفه ليستر سيتي، كما فاز أرسنال على مضيفه نورويتش سيتي بخماسية نظيفة، وتوتنهام على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، وساوثهامبتون على مضيفه وستهام 3-2.

🙌 Keep the festivities going, Gunners! 🍿 Watch all of the best moments from today’s game 👇 📺 Match highlights | Norwich 0-5 Arsenal#NORARS pic.twitter.com/fNRvdCXbRx — Arsenal (@Arsenal) December 26, 2021

وقد شرحت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية كل ما يتعلق بهذا اليوم من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة:

ما موعد البوكسينغ داي؟

يوافق يوم 26 ديسمبر/كانون الأول، وهو الذي يلي يوم عيد الميلاد. وهي عطلة البنوك الوطنية في المملكة المتحدة، ويتم نقل تلك العطلة إلى يومي الاثنين والثلاثاء إذا صادفت يوم السبت أو الأحد على التوالي.

لماذا يسمى "بوكسينغ داي"؟

يأتي الاسم من تقليد العائلات الثرية المتمثل في الصناديق وتقديم الهدايا لخدمهم في اليوم التالي ليوم عيد الميلاد، ثم يقوم الخدم بإعطاء هذه الصناديق لعائلاتهم كهدية لعيد الميلاد. على الرغم من أنه كان في الأصل اليوم الذي يقدم فيه المعلمون الهدايا للفقراء، فقد تحول في الوقت الحاضر إلى يوم تسوق شهير في المملكة المتحدة.

مباراة مثيرة أوفت بكامل وعودها 🙌💥 شاهد الأهداف التسعة وأبرز اللحظات من المواجهة! 🎥 🔷 #السيتي — مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 26, 2021

لماذا يتم الاحتفال بيوم الصناديق مع كرة القدم في المملكة المتحدة؟

في الماضي، اعتادت الفرق البريطانية على الاعتراض على مباريات كرة القدم في يوم عيد الميلاد، لكن هذه العادة تغيرت مرة أخرى في الخمسينيات من القرن الماضي، عندما كان 25 ديسمبر/كانون الأول يعتبر يوما عائليا فقط. ومن ثم، فإن آخر مباراة كرة قدم في يوم عيد الميلاد كانت في عام 1957، مع تثبيت اليوم بعد ذلك كتقليد ثابت في المملكة المتحدة.

يقول مارتن جونز أستاذ التاريخ: "كانت كرة القدم تُلعب في يوم الكريسماس لأنه كان يوم عطلة، وكان هناك تقليد لأحداث الطبقة العاملة العامة. كانت تُلعب أيضا في بعض الأحيان في يوم الصناديق مما يعني مباراتين في يومين".

مباراة كرة القدم في يوم الصيادين ورجال الإطفاء في سكاربورو (رويترز)

هل يتوقف الاحتفال على البريميرليغ فقط؟

لا يتوقف الأمر عند البريميرليغ فقط، بل تقترن كرة القدم باحتفالات كثير من الناس بيوم الصناديق أيضا، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- مباراة كرة القدم في يوم الصيادين ورجال الإطفاء في سكاربورو ببريطانيا.

ويُعتقد أنها أقدم عادات سكاربورو الباقية على قيد الحياة التي تمارس في يوم الصناديق منذ عام 1898 على شاطئ ساوث باي، حيث تعد المباراة وسيلة لجمع التبرعات لجمعية الصيادين ورجال الإطفاء الخيرية التي تقدم المساعدات لكبار السن والعجزة خلال أشهر الشتاء القارس.

الجماهير تتابع المباراة الحماسية في يوم الصيادين ورجال الإطفاء (رويترز)