تُعدّ جولة "يوم الصناديق" أو ما يعرف باسم "بوكسينغ داي" (Boxing Day)‏ في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي أقيمت معظم مبارياتها أمس الأحد، من أعظم التقاليد الرياضية السنوية في المملكة المتحدة.

ويمكن القول إن كرة القدم هي الرياضة الرئيسية الوحيدة التي لا يحصل فيها اللاعبون على أي استراحة خلال هذه الفترة الاحتفالية من العام، حيث تتم جدولة مباريات الدوري في عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة الجديدة بشكل عادي.

وكان مقررا أن تقام في هذا اليوم الحافل 9 مباريات في الجولة 19 من البريميرليغ، ولكن تأجلت أمس 3 مباريات بسبب تفشي وباء كورونا.

وحفلت المباريات بالإثارة والأهداف الغزيرة، حيث حقق المتصدر مانشستر سيتي فوزا كاسحا 6-3 على ضيفه ليستر سيتي، كما فاز أرسنال على مضيفه نورويتش سيتي بخماسية نظيفة، وتوتنهام على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، وساوثهامبتون على مضيفه وستهام 3-2.

— Arsenal (@Arsenal) December 26, 2021