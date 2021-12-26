شاهد.. إنجازات محمد صلاح في ميدان التحرير بالقاهرة
تزينت واجهة مجمع التحرير في القاهرة بأبرز إنجازات النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، بعد عرضها بتقنية الـ"ثري دي" (3D) وإضاءة الليزر.
وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي المصرية، أمس الجمعة، مقطع فيديو وصور للواجهة التي عرضت أهم 6 إنجازات لصلاح خلال مسيرته الكروية حتى نهاية عام 2021.
ومن أبرز الإنجازات التي تزينت بها واجهة مجمع التحرير كما ظهر في الصور المتداولة:
- فوز صلاح بدوري أبطال أوروبا عام 2019
- تسجيله أكثر من 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز
- حصوله على لقب أفضل هداف أفريقي في إنجلترا.
- تسجيله 43 هدفا في موسم واحد مع "الليفر"
- الفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
- هداف البريميرليغ مرتين
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن العرض الذي تنظمه إحدى الشركات سيستمر لمدة 3 أيام، من 24 حتى 26 ديسمبر/كانون الأول الحالي.
وأوضحت أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مجمع التحرير كواجهة لتقديم عروض بتقنية "3D".
إنجازات الأسطوره محمد صلاح التاريخيه على واجهة مجمع التحرير لأول مرة في مصر بتقنية 3D mapping. قمة الروعة والفخر يا أبو صلاح 👑🇪🇬😍@MoSalah pic.twitter.com/CZdpldfUSd
— انجازات مصر 🇪🇬 (@engazatmasr2020) December 24, 2021
مصر تحتفل بابنها البار محمد صلاح من قلب ميدان التحرير pic.twitter.com/iNhWsz2UoM
— د ابراهيم الغيطاني (@Ibrahimghetan) December 24, 2021