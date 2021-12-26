كرة قدم

شاهد.. إنجازات محمد صلاح في ميدان التحرير بالقاهرة

إنجازات محمد صلاح على واجهة ميدان التحرير (مواقع التواصل) https://twitter.com/Esll7970Gladii/status/1474506716096221191?s=20
أهم إنجازات صلاح في أوروبا فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا (مواقع التواصل)
25/12/2021

تزينت واجهة مجمع التحرير في القاهرة بأبرز إنجازات النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، بعد عرضها بتقنية الـ"ثري دي" (3D) وإضاءة الليزر.

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي المصرية، أمس الجمعة، مقطع فيديو وصور للواجهة التي عرضت أهم 6 إنجازات لصلاح خلال مسيرته الكروية حتى نهاية عام 2021.

ومن أبرز الإنجازات التي تزينت بها واجهة مجمع التحرير كما ظهر في الصور المتداولة:

  • فوز صلاح بدوري أبطال أوروبا عام 2019
  • تسجيله أكثر من 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز
  • حصوله على لقب أفضل هداف أفريقي في إنجلترا.
  • تسجيله 43 هدفا في موسم واحد مع "الليفر"
  • الفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
  • هداف البريميرليغ مرتين

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن العرض الذي تنظمه إحدى الشركات سيستمر لمدة 3 أيام، من 24 حتى 26 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وأوضحت أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مجمع التحرير كواجهة لتقديم عروض بتقنية "3D".

المصدر : وكالة سند