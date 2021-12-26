انتصارات كاسحة لمانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام في البريميرليغ

واصل مانشستر سيتي انتفاضته القوية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ)، وأرسل هدية ثمينة لجماهيره في احتفالات أعياد الميلاد (الكريسماس)، عقب فوزه الكاسح 6-3 على ضيفه ليستر سيتي، اليوم الأحد، في المرحلة الـ19 من البطولة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم الأحد عن فوز أرسنال على مضيفه نورويتش سيتي بخماسية نظيفة، وتوتنهام هوتسبير على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، وساوثهامبتون على مضيفه وستهام 3-2.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي -الذي حقق انتصاره التاسع على التوالي في البطولة- إلى 47 نقطة، ليحكم قبضته أكثر على الصدارة، متقدما بفارق 6 نقاط على أقرب ملاحقيه ليفربول، الذي تأجل لقاؤه ضد ضيفه ليدز يونايتد، الذي كان مقررا اليوم في المرحلة نفسها، بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف "ليدز".

في المقابل، توقف رصيد ليستر سيتي -الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات و4 تعادلات- عند 22 نقطة في المركز التاسع، علما بأن هذه هي الهزيمة الثانية التي يتلقاها فريق "الثعالب" خلال مبارياته الثلاث الأخيرة في البطولة.

وأنهى "السيتيزنز" الشوط الأول برباعية نظيفة سجلها البلجيكي كيفن دي بروين (الدقيقة 5)، والجزائري رياض محرز (الدقيقة 14 من ركلة جزاء)، والألماني إيلكاي غوندوغان (الدقيقة 21) ورحيم سترلينغ (الدقيقة 25 من ركلة جزاء).

وانتفض ليستر في بداية الشوط الثاني الذي قلص خلاله الفارق، بعدما أحرز جيمس ماديسون الهدف الأول (الدقيقة 55)، ليصبح هذا هو أول هدف يهز شباك مرمى السيتي، بعد أن حافظ الحارس البرازيلي إيدرسون على نظافة شباكه خلال مبارياته الثلاث الماضية في المسابقة.

وأضاف أديمولا لوكمان (الدقيقة 59) والنيجيري كيلتيشي إيهياناتشو (الدقيقة 65) الهدفين الثاني والثالث على الترتيب، لكن مانشستر سيتي أوقف صحوة منافسه في المباراة، بعدما أضاف لاعبه الإسباني آيمريك لابورت الهدف الخامس (الدقيقة 69).

وأنهى رحيم سترلينغ مهرجان الأهداف التي شهدتها المباراة، بعدما سجل الهدف السادس لمانشستر سيتي (الدقيقة 87).

ومنذ خسارته صفر-2 أمام ضيفه كريستال بالاس يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في المرحلة العاشرة من البريميرليغ، لم يعرف مانشستر سيتي سوى طعم الفوز في البطولة، حيث اجتاز جميع منافسيه في لقاءاته التسعة الأخيرة، التي شهدت تسجيله 30 هدفا، في حين تلقت شباكه 6 أهداف فقط.