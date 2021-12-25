قيمة هالاند السوقية تفوق فرقا بأكملها

لا يختلف اثنان على أن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند أحد أفضل المهاجمين بالعالم والموهبة الأكثر طلبا -في هذه الأيام- من الفرق الأوروبية، وجديد هذا اللاعب الصاعد كالصاروخ أن قيمته السوقية تفوق قيمة فرقا بأكملها في الدوري الألماني.

وأصبح الدولي النرويجي أسرع لاعب يسجل 50 هدفا لفريقه دورتموند في الـ"بوندسليغا" خلال مشاركاته في 50 مباراة مع الفريق، كما أنه أصغر لاعب يحقق ذلك وهو في سن 21 عاما فقط.

وألمح الإيطالي مينو رايولا، وكيل أعمال هالاند، إلى أن مستقبل الأخير مفتوح على كل الاحتمالات بما فيها برشلونة.

وقال رايولا إن "هالاند قد ينتقل إلى برشلونة أو أي نادٍ آخر، فنحن لم نستقر بعد على ناد بعينه، وإنما نبحث عن الأفضل، ولا أستبعد في الوقت نفسه استمراره موسما آخر مع دورتموند، فهذا أمر وارد جدا من الناحية النظرية".

ورغم أن عقد هالاند مع "أسود الفيستيفال" يمتد حتى صيف 2024؛ فإنه يتضمن بندا يسمح له بالرحيل في صيف 2022، على أن يدفع الفريق الراغب بالتعاقد معه البند الجزائي لكسر العقد والبالغ 75 مليون يورو.

وتقول الأرقام إن هذا اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 150 مليون يورو تفوق قيمته قيمة 9 فرق في البوندسليغا وهي: