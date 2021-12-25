شاهد- صدمة وبكاء على وفاة اللاعب لوكار سفيان في الدوري الجزائري

توفي اللاعب الجزائري لوكار سفيان قائد نادي "مولودية سعيدة" عقب تعرضه لسكتة قلبية خلال المباراة التي لعبها فريقه مع مضيفه "جمعية وهران" اليوم السبت في دوري الدرجة الثانية الجزائري.

وسقط لوكار على أرض الملعب إثر اصطدام خطير برأسه مع حارس مرمى فريق "جمعية وهران"، لكنه عاد للعب مُجددا بعد تلقيه الإسعافات الأولية، قبل أن يسقط على الأرض إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ونقل حساب نادي "مولودية سعيدة" على فيسبوك تصريحات لمدرب الفريق العربي مرسلي، قال فيها إن اللاعب "سقط بطريقة عادية ونحن تحت الصدمة.. اللاعب مؤهل للعب بملف طبي وكان في صحة جيدة".

لا إله إلا الله .. وفاة #لوكار_سفيان لاعب #مولودية_سعيدة الجزائري 🇩🇿 خلال مباراة ضد #جمعية_وهران بعد تعرضه لسكتة قلبية خلال المباراة ..سقط على أثرها في أرضية الميدان ، ورغم محاولات إنعاشه لكنه فارق الحياة داخل سيارة الإسعاف 🚑 إنا لله وإنا إليه راجعون 😢🥺 pic.twitter.com/1OkFbYIxUV — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) December 25, 2021

مؤثر جدا.. زملاء اللاعب الراحل #لوكار_سفيان ينهارون ويبكون قائدهم بحرقة.

إنا لله وإنا إليه راجعون😢 ملاحظة: اللاعب توفي قبل قليل إثر سكتة قلبية اثناء مباراة فريقه مولودية سعيدة مع جمعية وهران. pic.twitter.com/kD6SQGnHyz — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) December 25, 2021

ونشر نادي "جمعية وهران" شريط فيديو يظهر فيه لاعبون من الفريقين يبكون بحرقة بغرف تغيير الملابس، في مشهد يعبر عن حجم الصدمة بعد سماعهم خبر وفاة زميلهم بالمستشفى.

يذكر أن الدوري العماني شهد الأربعاء الماضي وفاة لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي، أثناء عملية الإحماء قبيل بدء مباراته أمام نادي السويق، بعد أن تعرض لنوبة قلبية حادة أيضا.