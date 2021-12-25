آخر تطورات تمديد عقد "العريس" ديمبيلي مع برشلونة

بعد عدة أشهر من المفاوضات، يبدو أن برشلونة وعثمان ديمبيلي على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقد اللاعب الفرنسي حتى 2024 على الأقل مع تخفيض راتبه السنوي.

وفي حين لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن، تكثفت المحادثات في الأسابيع الأخيرة ويريد "البلوغرانا" توقيع العقد قبل العام الجديد.

وكان التأخر في إبرام الصفقة يشير إلى أن الجناح كان حريصًا على الخروج من النادي في الصيف في صفقة انتقال مجانية، مع اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى به.

ومع ذلك، بعد وصول تشافي مدربا للبرسا، ظهرت نسخة أفضل من ديمبيلي ويبدو أنه أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبله مع قائد البرسا على رأس الإدارة الفنية.

وإذا لم يوقع صفقة جديدة في نهاية المطاف، فإن برشلونة سيتطلع إلى بيعه بسرعة في يناير/كانون الثاني المقبل لتجنب خسارته مجانا في الصيف.

وتوجد فرق كثيرة مثل نيوكاسل وباريس سان جيرمان تخطب ود الدولي الفرنسي -الذي تزوج قبل أيام على الطريقة المغربية- وسيكون دفع الرسوم الصحية وإزالته من فاتورة الأجور بمثابة عزاء للبلوغرانا.

ومع ذلك، فإن المؤشرات في الوقت الحالي تشير إلى أن ديمبيلي وبرشلونة يتقدمان بشكل إيجابي في عملية التفاوض.