هل يدرب مورينيو منتخب نيجيريا بكأس أمم أفريقيا في الكاميرون؟

كشف أماغو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم عن مفاوضات جارية مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي تدريب نيجيريا قبل كأس أمم أفريقيا المقررة في يناير/كانون الثاني المقبل بالكاميرون.

وانتقل مدرب إنتر ميلان وريال مدريد وتشلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام السابق لتدريب فريق روما الصيف الماضي، لكنه من الواضح أن الفريق لن ينافس على الألقاب كما اعتاد مورينيو في كل الفرق التي دربها باستثناء توتنهام.

وتبحث نيجيريا عن مدرب جديد بعد إقالة جيرنوت رور الذي تولى تدريب النسور لمدة 5 سنوات، لكنه أُقيل بعد تعادل مخيب مع منتخب الرأس الأخضر المغمور، ويتولى أوغسطين إيجوافوين تدريب نيجيريا بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وقال رئيس الاتحاد النيجيري إنهم سيعينون مدربا جديدا في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، وبدا أنه يشير إلى دخوله في مفاوضات مع مورينيو، بتأكيده على أن تركيز الاتحاد ينصب على قدرة المدرب الجديد في فرض الانضباط على الفريق.

وأضاف أنهم يريدون أن يكون المدرب الجديد متعطشا للفوز بالألقاب، لأنه إذا أراد الفوز فسوف يغرس الانضباط في اللاعبين.

وأوضح رئيس الاتحاد أنه تحدث مع 3 من كبار المدربين منهم خوسيه بيسيرو، الذي كان اسمه متداولا، وكذلك مورينيو.

وقال بينيك "لن أخبرك أننا لم نتحدث مع مورينيو لأننا فعلنا ذلك، وتحدث وزير (الرياضة) أيضا مع مورينيو. وإذا منحنا المدرب كأس الأمم، فسيتم التعاقد معه على الفور".

وأضاف أن المدرب البرتغالي أخبره عن أشياء في المنتخب النيجيري لا يعلمها هو شخصيا، قائلا إن الحديث معه كان رائعا للغاية، وأخبرني عن نقاط قوة كل لاعب في منتخب بلاده.

وأكد أن الأمر الآن بيد اللجنة التنفيذية للاتحاد التي ستحدد المدرب الأفضل لنيجيريا خلال الأسبوع القادم.