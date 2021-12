تصدر هداف فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر محمد صلاح، قائمة اللاعبين الأكثر لمسا للكرة في منطقة الجزاء، وذلك بين لاعبي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال الموسم الحالي.

ونشر حساب موقع "سكواوكا" (Squawka) المتخصص في أرقام كرة القدم تغريدة له عبر تويتر، أظهرت تصدر صلاح القائمة بـ183 لمسة، فيما حل كليان مبابي ثانيا بـ164، ومن بعده فينسيوس جونيور بـ140.

وشهدت القائمة تواجد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في المرتبة الخامسة بـ131 لمسة، بينما حل ساديو ماني سادسا بـ127 لمسة، وحل روبرت ليفاندوفيسكي ثامنا بـ121 لمسة رغم الغزارة التهديفية التي يتمتع بها هذا العام.

وأظهرت إحصائية أخرى قائمة لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف هذا الموسم، جاء فيها محمد صلاح في المرتبة الثانية بـ9 أهداف خلف الألماني توماس مولر بـ13 هدفا.

Thomas Müller has provided at least four more assists than any other player in Europe's top five leagues so far this season.

Assist machine. 🤖 pic.twitter.com/FK4KrKqFXe

