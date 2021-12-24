قصة خلاف أرتيتا مدرب أرسنال والنجم الغابوني أوباميانغ

دعا ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لاعبي فريقه إلى الحرص على "الالتزام والاحترام"، مؤكدا أنه لا يحب فرض سلطته بأسلوب دكتاتوري.

وجاءت تصريحات أرتيتا بعد سحب شارة القيادة من بيير إيمريك أوباميانغ الأسبوع الماضي، لمخالفته قواعد الانضباط في النادي اللندني.

وحُرم أوباميانغ الذي مدد تعاقده مع النادي 3 سنوات إضافية العام الماضي من شارة القيادة، قبل فوز فريقه بهدفين دون رد على وستهام يونايتد في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد عودته متأخرا من رحلة إلى الخارج.

وقال أرتيتا -في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية- "لا أفرض سلطتي عن طريق الدكتاتورية أو القسوة.. أطلب فقط شيئا واحدا وهو الالتزام والاحترام".

وتابع "إن لم يتحقق هذا في هذا المستوى العالي، فإنني سأحزم حقائبي وأرحل إلى مكان آخر، لأن هذا هو الحد الأدنى لما يحق لي الحصول عليه".

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليغ، وسيلتقي خارج ملعبه مع نوريتش سيتي الذي يتذيل الترتيب، بعد غد الأحد.