ينظر إلى "فائق بلقيه" لاعب تشلسي وليستر سيتي السابق، وقائد منتخب بروناي، على أنه أغنى لاعب كرة قدم على الإطلاق في العالم، لذلك تسلط عليه الأضواء أينما حل، رغم أنه لم يترك بصمة واضحة في عالم الساحرة المستديرة حتى الآن.

بلقيه لاعب وسط مهاجم يبلغ 23 عاما، وهو ابن شقيق سلطان بروناي، وتفيد التقارير أن ثروته تبلغ نحو 20 مليار دولار، أي أنه أغنى بكثير جدا من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، اللذين تخطت ثروتهما مليار دولار مؤخرا، لكنه لم يجمع ثروته من كرة القدم مثلهما.

وبعد تجربة لم تكلل بالنجاح مع نادي ماريتيمو البرتغالي، انضم بلقيه إلى نادي تشونبوري الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى التايلاندي.

View this post on Instagram

وأكد مدير النادي على أن انضمام بلقيه جاء على أساس الجدارة الكروية كلاعب سابق في الأندية الإنجليزية.

وقال ساسيت سينجتوثونغ مدير نادي تشونبوري "من المثير حقا أن يكون للفريق لاعبين ظهروا في الأخبار بجميع أنحاء العالم. إنه أغنى لاعب كرة قدم في العالم. كما أنه نجل جيفري بلقيه، الأخ الأصغر للسلطان حسن البلقيه".

وأضاف "نشعر أنه لاعب محترف. لم يكن يريد أي امتيازات خاصة أكثر من أي لاعب كرة قدم محترف. أعتقد أنه سيكون اختيارا جيدا لنا في الهجوم لأنه يتمتع بمهارة وقدرة كبيرة، بما في ذلك امتلاك خبرة جيدة أيضا. لقد قضى وقتا كبيرا في إنجلترا".

Meet Faiq Bolkiah – the richest footballer you've never heard of, with a wealth of around £13billion 😲 pic.twitter.com/RJqwPMHdH0

— Sun Sport (@SunSport) August 4, 2021