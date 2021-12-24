يتطلع الألماني رالف رانغنيك مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إلى التحاق اللاعب التونسي الواعد حنبعل المجبري الموجود بصفوف الشباب بالفريق الأول بشكل دائم قبل نهاية العام الحالي، وفق ما نقله الموقع الرسمي للنادي اليوم الجمعة.

واستأنف حنبعل تدريباته مع الفريق أمس الخميس، عقب مشاركته مع المنتخب التونسي في كأس العرب التي احتضنتها قطر وخسر خلالها "نسور قرطاج" في المباراة النهائية أمام الجزائر بنتيجة 0-2 في الشوطين الإضافيين.

وقال رانغنيك -في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي- "تدرب حنبعل للمرة الأولى هنا منذ قدومي بعد عودته من كأس العرب، مع الأسف بالنسبة لنا وله سيغادرنا مرة أخرى للمشاركة في كأس أفريقيا للأمم في يناير/كانون الثاني المقبل".

كأس العرب انطلاقة حنبعل

وقدم حنبعل (18 عاما) مستويات رائعة مع منتخب تونس خلال مباريات كأس العرب بقطر؛ حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراتين وأسهم في وصول "نسور قرطاج" إلى المباراة النهائية.

بعد عودته من كأس العرب، مدربنا رالف رانجيك يتحدث عن الدولي التونسي حنبعل ودوره في الفترة القادمة مع الفريق! 🇹🇳👏#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 24, 2021

وتابع المدرب "شاهدت المباراة النهائية قبل تبديله وأنا أدرك تماما أن لدينا لاعب آخر موهوب للغاية قادم من فريق الشباب، وأتمنى بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا أن يتمكن من التدرب معنا بشكل منتظم وأن يكون جزءا من مجموعتنا".

وتعتمد سياسات رانغنيك على الالتزام بدعم المواهب الصاعدة من أكاديمية النادي، ومكن هذا بالدفع بلاعبين مثل تشارلي سافاج وزيدان إقبال وتادن مانجي وشولا شوريتير وأنتوني إيلانجا، في أول ظهور لهم أمام فريق يانغ بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا.

وقال رانغنيك "أعتقد أن هذا كان دائما جزءا من الحمض النووي للنادي والأمر كان كذلك تحت قيادة السير أليكس فيرجسون خلال 27 عاما".

وتابع المدرب "الأمر لا يتعلق فقط بالشباب، يتعلق أيضا بالموهبة وامتلاك الشخصية والعقلية المناسبة. وإذا توفرت هذه الأشياء معا، فبالطبع سأشكر أكبر عدد ممكن من هؤلاء اللاعبين الشباب، لدينا بالفعل 3 أو 4 أو 5 في فريقنا ومن المهم بالنسبة لي تطوير هؤلاء اللاعبين".