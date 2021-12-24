قال جيانلويغي بوفون حارس يوفنتوس السابق إن الفريق المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم "فقد هويته الجماعية" بعد ضم رونالدو في 2018.

وأحرز رونالدو -الذي عاد إلى مانشستر يونايتد هذا الموسم- 101 هدف في 135 مباراة مع يوفنتوس ونال لقب الدوري مرتين، لكن الفريق أخفق في عبور دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في 3 مواسم مع المهاجم البرتغالي.

ورحل بوفون عن يوفنتوس الصيف الماضي ليعود إلى بارما الذي بدأ معه مسيرته قبل نحو عقدين من الزمن.

ولعب بوفون موسم 2018-2019 مع باريس سان جيرمان ونال لقب الدوري الإيطالي 10 مرات.

وأبلغ بوفون شبكة "تي يو دي إن" (TUDN) الأميركية أن "يوفنتوس أتيحت له فرصة الفوز بدوري الأبطال في الموسم الأول لرونالدو عندما كنت مع باريس سان جيرمان لكنني لم أفهم ماذا حدث. عندما عدت للعب مع رونالدو لعامين كانت الأمور تسير على ما يرام لكن أعتقد أن يوفنتوس فقد هويته".

وأضاف "بلغنا نهائي دوري الأبطال في 2017 لأننا كنا نملك خبرة كبيرة لكن فوق كل هذا كنا وحدة واحدة وكانت هناك منافسة على جميع المراكز في تشكيلة قوية. فقدنا ذلك مع رونالدو".

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في الدوري هذا الموسم متأخرا بفارق 12 نقطة عن إنتر ميلان حامل اللقب.

ويستضيف يوفنتوس منافسه نابولي في السادس من يناير/كانون الثاني المقبل عند استئناف البطولة بعد العطلة الشتوية.