بايرن ميونخ: من لديه ليفاندوفسكي لا حاجة له بهالاند

قال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ إنه ليست هناك حاجة للتحرك لضم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند، حيث إن بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني (بوندسليغا) "يضم روبرت ليفاندوفسكي".

وجاء رأي أسطورة حراسة المرمى في الفريق البافاري مماثلا لرأي رئيس النادي هربرت هاينر، والذي عبر عنه في وقت سابق، حيث قال في تصريحات صحيفة اليوم الجمعة إن ليفاندوفسكي "لا يزال بإمكانه تسجيل ما بين 30 و40 هدفا لعامين".

وواصل البولندي ليفاندوفسكي تحطيم الأرقام القياسية للأهداف في الأعوام الأخيرة، لكنه في الـ33 من عمره، ويستمر عقده الحالي حتى 2023.

أما هالاند فلا يعتبر النجم الأبرز القادم فقط، وإنما لا يزال في الـ21 من عمره، ويرجح أن أفضل أعوام في مسيرته الاحترافية لم تأت بعد.

ويتردد على نطاق واسع أن عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند يتضمن شرطا جزائيا يقل بفارق كبير عن القيمة السوقية للاعب حاليا.

وارتبط النجم النرويجي الشاب بالانتقال إلى ريال مدريد، ويمكن لهالاند بالفعل الاختيار من بين أفضل الأندية الأوروبية في حال قرر الرحيل عن "أسود الفيستيفال".