هدف خرافي لبنزيمة.. ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات في الليغا

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه بالمرحلة الماضية في بطولة الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزا مثيرا في المرحلة الـ21 من المسابقة.

وارتفع رصيد الريال -الذي تعادل من دون أهداف مع قادش في مباراته الأخيرة بالبطولة- إلى 46 نقطة في الصدارة من 19 لقاء، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه إشبيلية.

في المقابل، تجمد رصيد بلباو عند 24 نقطة في المركز العاشر.

وجاءت أهداف المباراة الثلاثة في الدقائق العشر الأولى من عمر اللقاء، حيث تقدم الريال بهدفين حملا توقيع نجمه الفرنسي كريم بنزيمة (2 و4)، فيما تكفل أوهيان سانسيت بتسجيل هدف بلباو الوحيد (10).