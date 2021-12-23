استعصى فريق قادش على مضيفه ريال مدريد، وأنهى سلسلة انتصاراته التي استمرت على مدى مبارياته السبع الأخيرة في المسابقة، بعدما تعادل معه من دون أهداف في المرحلة 18 من المسابقة.
هدف خرافي لبنزيمة.. ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات في الليغا
22/12/2021-|آخر تحديث: 23/12/202101:53 AM (مكة المكرمة)
استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه بالمرحلة الماضية في بطولة الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزا مثيرا في المرحلة الـ21 من المسابقة.
وارتفع رصيد الريال -الذي تعادل من دون أهداف مع قادش في مباراته الأخيرة بالبطولة- إلى 46 نقطة في الصدارة من 19 لقاء، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه إشبيلية.
هدف عالي عالي من بنزيمه 🤝#ريال_مدريد_أتلتيك pic.twitter.com/7cx4QJcXbN
— n't Bullshit (@M_7Aug) December 22, 2021
في المقابل، تجمد رصيد بلباو عند 24 نقطة في المركز العاشر.
وجاءت أهداف المباراة الثلاثة في الدقائق العشر الأولى من عمر اللقاء، حيث تقدم الريال بهدفين حملا توقيع نجمه الفرنسي كريم بنزيمة (2 و4)، فيما تكفل أوهيان سانسيت بتسجيل هدف بلباو الوحيد (10).
المصدر : وكالات