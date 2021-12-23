مدرب المغرب يكشف سر استبعاد زياش وكواليس انضمام الزلزولي لأسود الأطلس في أمم أفريقيا

قال البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم إن سبب استبعاد حكيم زياش لاعب تشلسي الإنجليزي من قائمة الفريق لكأس أمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون يرجع إلى عدم التزامه بالقواعد الموضوعة في الفريق.

وأضاف خليلوزيتش في تصريحات لموقع "لي 360 سبورت" المغربي أنه وضع قواعد خاصة في ما يتعلق بالانضباط، كما أنه كوّن روابط قوية ومتماسكة بين اللاعبين، وأن من يخالف ذلك يتم استبعاده".

وبالحديث عن انضمام عبد الصمد الزلزولي مهاجم برشلونة الإسباني لصفوف الفريق، قال خليلوزيتش إن الجامعة الملكية المغربية (اتحاد الكرة) بذلت قصارى جهدها لضم اللاعب إلى صفوف "أسود الأطلس".

وتابع أنه كان قد تواصل مع الزلزولي منذ فترة، وأوضح له الأخير رغبته في اللعب بقميص المنتخب المغربي.

وقال المدرب البوسني إن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع سيتواصل مع إدارة برشلونة الإسباني من أجل السماح للاعب بالمشاركة في كأس أمم أفريقيا، وفي حالة عدم حدوث ذلك فإن الأمر سيكون محزنا على حد قول خليلوزيتش.

وكان خليلوزيتش قد أعلن قائمة مكونة من 26 لاعبا لخوض كأس أمم أفريقيا، وقد شهدت القائمة استبعاد نجم تشلسي حكيم زياش.

وأشار إلى أن القائمة التي تم استدعاؤها اليوم الخميس ستبدأ في التحضير للبطولة من خلال المعسكر المقبل، كما أوضح أن الفريق سيخوض مباراتين وديتين قبل المشاركة في البطولة، حيث حسمت هوية المنافس في المباراة الأولى وهو منتخب الرأس الأخضر، فيما تتوقف هوية المنتخب الآخر على موعد سفر الفريق إلى الكاميرون لخوض البطولة.

وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون يوم 9 يناير/كانون الثاني المقبل وتستمر حتى 6 فبراير/شباط.