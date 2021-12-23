في مباراة شهدت طرد راموس.. إيكاردي ينقذ سان جيرمان من فخ لوريان

أنقذ المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، فريقه باريس سان جيرمان من الخسارة أمام لوريان بعدما سجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت 1-1 في المرحلة الـ19 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع الفريق الباريسي، رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق نيس صاحب المركز الثاني، فيما رفع لوريان رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ19 ( قبل الأخير).

وتقدم لوريان عن طريق توماس مونكوندوي (40)، قبل أن يسجل إيكاردي هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة طرد المدافع الإسباني سيرخيو راموس لاعب سان جيرمان، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الـ86.

وشهدت باقي مباريات المرحلة فوز نيس على لنس 2-1، وتعادل مرسيليا مع ضيفه ستاد ريمس 1-1، وفوز موناكو على رين 2-1، ونانت على سانت اتيان بهدف نظيف، وليل على بوردو 3-2، ومونبيليه على أنجيه 4-1، في حين تعادل ليون وميتز 1-1 وتروا وبريست بالنتيجة نفسها.