يواصل نادي ليفربول مفاوضاته مع نجمه المصري محمد صلاح، لتوقيع عقد جديد يربطه مع الريدز لفترة طويلة.

ويمتد عقد صلاح الحالي مع الريدز حتى صيف 2023، ويحصل على راتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه إسترليني (نحو 275 ألف دولار)، ويسعى ليفربول إلى الاحتفاظ به خوفا من الانضمام إلى ناد آخر، وسط حديث عن رغبة ريال مدريد في ضم هداف الريدز.

وذكرت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية أن صلاح طالب ليفربول بضم مهاجم جديد كجزء من شروط تجديد عقده، حسب ما زعمت قناة سكاي سبورتس (Sky Sports).

وأشارت تقارير سابقة إلى سعى ليفربول لضم إيرلينغ هالاند الذي من المقرر أن يغادر بوروسيا دورتموند الألماني الصيف القادم، إلى جانب جوناثان ديفيد نجم فريق ليل الفرنسي.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول لشبكة سكاي سبورتس عن مفاوضات تجديد عقد صلاح "نحن في محادثات جيدة حقا، أريد أن يحدث ذلك، ولكن متى؟ لا أهتم كثيرا".

صلاح يريد راتبا قياسيا

وبدأت مفاوضات تجديد عقد صلاح بشكل جدي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما ذهب رامي عباس وكيل النجم المصري إلى إنجلترا، لإجراء مزيد من المحادثات بشأن صفقة تجديد عقد موكله.

وذكرت صحيفة "ميرور" آنذاك أن عباس يريد تجديد عقد صلاح مع ليفربول لكن براتب أسبوعي قيمته نصف مليون جنيه إسترليني (نحو 685 ألف دولار)، أي أنه سيحصل على نحو 33 مليون دولار سنويا، ليصبح بذلك صاحب أعلى راتب في الريدز على الإطلاق.

وذكرت بعض التقارير أن صلاح قد يقبل براتب أقل قد يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني (نحو 550 ألف دولار).