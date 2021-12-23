كان هدفا كريم بنزيمة في فوز ريال مدريد 2-1 على أتلتيك بيلباو -أمس الأربعاء- في الليغا مجرد حلقة أخيرة في سلسلة الأداء الرائع للنجم الفرنسي هذا العام، تمهيدا لتحقيقه إنجازات وأرقاما قياسية جديدة في 2022.

وبهذه الثنائية، وصل بنزيمة البالغ من العمر 34 عامًا إلى 20 هدفًا مع الملكي بالفعل هذا الموسم، منها 15 هدفا يتصدر بها قائمة هدافي الليغا، وهذا يعني أنه في طريقه إلى حملة أخرى سيسجل فيها 30 هدفًا، وهو ما حققه في موسمين من المواسم الثلاثة الماضية.

ملخص لآخر مباراة للملكي لعام 2021 🤍🔝💜 ملخص ثنائية ريال مدريد في مرمى "اتلتيك بيلباو" 📺#AthleticRealMadrid 1-2 #LaLigaSantander pic.twitter.com/fqtjJGWnlL — LaLiga (@LaLigaArab) December 22, 2021

بنزيمة سيتفوق على دي ستيفانو وراؤول

وهو أيضًا على أعتاب علامة مهمة مع ريال مدريد، بعدما أصبح على بعد هدف واحد من الوصول إلى هدفه رقم 300 مع الملكي، وهو ما سيجعله يتفوق هذا الموسم على أسطورة النادي ألفريدو دي ستيفانو (308 هدف) العام المقبل، ليتخطاه ويصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ الملكي.

وقالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية إنه من المرجح أيضًا أن يتفوق بنزيمة على راؤول غونزاليس، الذي سجل 323 هدفا مع لوس بلانكوس. وقد يكون الرقم القياسي لهدافي ريال مدريد المسجل باسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، البالغ 451 هدفا هو الرقم الوحيد الذي قد يواجه بنزيمة صعوبة في الوصول إليه.

وأضافت الصحيفة أن بنزيمة سجل للملكي 207 أهداف في الدوري الإسباني، وأصبح قريبا أيضا من الوصول إلى عدد الأهداف التي سجلها لريال مدريد في الليغا كل من دي ستيفانو (216 هدفا) وراؤول (228 هدفا)، لكن رقم رونالدو (312 هدفا) أيضا قد يستعصي عليه.

وأرقام بنزيمة تظهر كيف نضج مع تقدم عمره، حيث استغرق 5 سنوات و5 أشهر للوصول إلى أول 100 هدف، و4 سنوات و10 أشهر ليصل إلى الـ100 الثانية، والآن ما يزيد قليلاً على 3 سنوات للوصول إلى هدف واحد وهو 300 هدف.

وليست الأرقام القياسية الإسبانية هي الوحيدة التي ستنتهي في الأشهر المقبلة، حيث بلغ إجمالي أهداف بنزيمة 401 هدف، مما جعله على بعد 10 أهداف فقط من مواطنه تييري هنري الذي سجل 411 هدفا خلال مسيرته، ليكونا اللاعبين الفرنسيين الوحيدين اللذين تخطيا حاجز 400 هدف.

وكان معدل تسجيل بنزيمة سريعا بشكل لا يصدق هذا الموسم، حيث استغرق 3 أشهر للوصول إلى 20 هدفًا مقارنة بالموسم الماضي، عندما وصل لهذا الرقم في 13 مارس/آذار الماضي. كل هذا يضعه على الطريق الصحيح لتحطيم أفضل أرقامه القياسية بقميص ريال مدريد، عندما سجل 32 هدفًا في موسم 2011-2012.