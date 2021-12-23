أعلن "الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم" (IFFHS) -ومقره في مدينة لايبزيغ الألمانية- التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين الأفارقة للعام الجاري 2021.

ولا تضم تشكيلة الأفضل في القارة الأفريقية أي لاعب محترف خارج أوروبا سوى النجم التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي المصري، وذلك تتويجا لمسيرته الناجحة مع منتخب بلاده والأهلي.

وإلى جانب معلول، يوجد ضمن التشكيلة 3 من أبرز النجوم العرب على مر التاريخ، وهم: المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي ما يلي التشكيلة المثالية التي أعلنها الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء:

حارس المرمى:

إدوارد ميندي (تشلسي – السنغال)

خط الدفاع:

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان – المغرب)، كاليدو كوليبالي (نابولي – السنغال)، علي معلول (الأهلي – تونس).

خط الوسط:

أمادو هايدارا (لايبزيغ – مالي)، إدريسا غاي (باريس سان جيرمان – السنغال)، فرانك كيسي (ميلان – كوت ديفوار).

خط الهجوم:

رياض محرز (مانشستر سيتي – الجزائر)، محمد صلاح (ليفربول – مصر)، سيباستيان هالر (أياكس أمستردام – كوت ديفوار)، ساديو ماني (ليفربول – السنغال).

واختير الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري أفضل مدرب في أفريقيا بعد ساعات من تتويجه بكأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي.