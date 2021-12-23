تأهل ليفربول وتشلسي وتوتنهام لنصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة

أكمل فريق ليفربول عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، بعد فوزه الماراثوني 5-4 بركلات الترجيح على ضيفه ليستر سيتي، اليوم الأربعاء، في ربع نهائي المسابقة.

كما تأهل فريقا تشلسي وتوتنهام للدور نفسه من البطولة، بعد تغلبهما على برينتفورد وويستهام يونايتد على الترتيب في وقت سابق اليوم.

وعلى ملعب "أنفيلد"، انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3-3، حيث تقدم ليستر بهدفين مبكرين عن طريق نجمه جيمي فاردي في الدقيقتين (9 و13)، قبل أن يقلص ليفربول الفارق بهدف عن طريق أليكس أوكسلايد تشمبرلين (19).

وأضاف جيمس ماديسون الهدف الثالث لليستر (33)، غير أن البرتغالي ديوغو جوتا أحرز الهدف الثاني لليفربول (68)، ليحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي، حتى تحقق لهم ما أرادوا، حيث سجل الياباني تاكومي مينامينو هدفا قاتلا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة ليفربول.

يذكر أن الفريقين سوف يلتقيان مجددا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "كينغ باور"، معقل ليستر بالبريميرليغ.

وصعد تشلسي للمربع الذهبي للبطولة عقب فوزه على مضيفه برينتفورد، بهدفين نظيفين سجل أولهما السويدي بونتوس يانسون، مدافع برينتفورد، بالخطأ في مرمى فريقه (80)، فيما أضاف جورجينيو الهدف الثاني للفريق الأزرق (85 من ركلة

جزاء).

وعلى ملعب "وايت هارت لين"، صعد توتنهام للدور قبل النهائي أيضا، عقب فوزه المثير 2-1 على ضيفه ويستهام في قمة لندن.

وبادر توتنهام بالتسجيل عن طريق الهولندي ستيفن بيرغوين (29)، لكن جارود بوين سجل هدف التعادل لويستهام (32).

ولم يهنأ الضيوف بهدف التعادل كثيرا، بعدما أعاد البرازيلي لوكاس مورا التقدم للفريق المضيف بتسجيله الهدف الثاني لتوتنهام (34).

يشار إلى أن أرسنال كان أول المتأهلين للدور قبل النهائي للبطولة، عقب فوزه الكبير 5-1 على ضيفه سندرلاند.

وأسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهة بين أرسنال وليفربول وتشلسي ضد توتنهام.