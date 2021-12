تسببت جائحة كورونا في تأجيل مباراتين أخريين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ).

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -في بيان- اليوم الخميس تأجيل مباراة ليفربول مع ضيفه ليدز يونايتد ومباراة ولفرهامبتون واندرارز مع واتفورد المقررتين يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى موعد لاحق بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في فريقي واتفورد وليدز.

وأضافت الرابطة -في البيان- "عقب تلقي طلبي تأجيل من ليدز يونايتد وواتفورد -نتيجة لظهور حالات إصابة بكوفيد-19 في صفوفهما- عقد مجلس إدارة الرابطة اجتماعا صباح اليوم ووافق بكل أسف على تأجيل مباراتي الفريقين المقررتين يوم 26 ديسمبر/كانون الأول".

