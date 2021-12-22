قيمتهم السوقية تتجاوز نصف مليار يورو.. نجوم متوفرون مجانا

في الأول من الشهر المقبل، يستطيع اللاعبون الذين تنتهي عقودهم مع فرقهم صيف 2022 التفاوض مع أي فريق يرغب في ضمهم للانتقال إليه مجانا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبنظرة سريعة على عقود اللاعبين، يظهر لدينا نجوم من العيار الثقيل سيغادرون فرقهم مجانا الصيف المقبل، وتتجاوز قيمة أبرز 10 لاعبين في هذه القائمة أكثر من نصف مليار يورو.