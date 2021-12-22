لم يعد رقم 100 مليون يورو مثيرا وصادما في عالم كرة القدم هذه الأيام، إذ هناك لاعبون كثر تبلغ قيمتهم السوقية أكثر من هذه الأرقام بعشرات الملايين.
قيمتهم السوقية تتجاوز نصف مليار يورو.. نجوم متوفرون مجانا
22/12/2021
في الأول من الشهر المقبل، يستطيع اللاعبون الذين تنتهي عقودهم مع فرقهم صيف 2022 التفاوض مع أي فريق يرغب في ضمهم للانتقال إليه مجانا في الميركاتو الصيفي المقبل.
وبنظرة سريعة على عقود اللاعبين، يظهر لدينا نجوم من العيار الثقيل سيغادرون فرقهم مجانا الصيف المقبل، وتتجاوز قيمة أبرز 10 لاعبين في هذه القائمة أكثر من نصف مليار يورو.
- الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان): قيمته السوقية 160 مليون يورو.
- الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد): 60 مليون يورو.
- العاجي فرانك كيسييه (ميلان): 55 مليون يورو.
- الفرنسي عثمان ديمبلي (برشلونة): 50 مليون يورو.
- الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس): 50 مليون يورو.
- الإيطالي لورنزو إنسيني (نابولي): 48 مليون يورو.
- الكرواتي لورنزو بروزوفيتش (إنتر ميلان): 40 مليون يورو.
- الدانماركي أندرياس كريستنسن (تشلسي): 35 مليون يورو.
- الألماني نيكولاس زولي (بايرن ميونخ): 35 مليون يورو.
- الألماني أنطونيو رودريغر (تشلسي): 35 مليون يورو.
المصدر : مواقع إلكترونية