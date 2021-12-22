تعقيدات أمام انتقال نجم منتخب الجزائر يوسف بلايلي إلى أوروبا

قبل يومين من نهائي بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر، ضجت المواقع الرياضية ووسائل التواصل الاجتماعي بخبر فسخ نادي "قطر" القطري عقده مع النجم الجزائري يوسف بلايلي، وقيل وقتها إن السبب هو عروض أوروبية قدمت للاعب.

وكانت المفاجأة أن أندية ليون ومرسيليا ورين الفرنسية التي نُقل أنها راغبة في ضمّ اللاعب، لم تسعَ وراء التعاقد مع الدولي الجزائري الذي فاز بجائزة الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب في البطولة، بل قام وكيله بعرضه عليها، بحسب موقع "فوت ميركاتو" (Foot Mercato) الفرنسي.

وأوضح الموقع المتخصص بصفقات انتقال اللاعبين، أن إدارات الأندية الثلاثة أكدت أن اللاعب عُرض عليها، وشُرحت لها مسيرته ومميزاته، لكنها لم تبد أي اهتمام به، خاصة أن من بين المطالب التي اشترطها بلايلي للعب لأحد هذه الفرق: الحصول على مليوني يورو راتبا سنويا.

وأشار موقع "فوت ميركاتو" إلى أن اللاعب يتجه -بشكل كبير- صوب الدوريات الخليجية، وخاصة الدوري الإماراتي، مع اهتمام ناديي العين والجزيرة به.

في مقابل كلام الموقع الفرنسي، نقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن مصادر فرنسية، أن عدم تعاقد بلايلي (29 عاما) مع وكيل أعمال بشكل رسمي، "من شأنه أن يعرقل احترافه في أوروبا خلال سوق الانتقالات الشتوية التي ستفتح أبوابها في الأول من الشهر المقبل".

وأشارت الصحيفة الجزائرية إلى أن حفيظ بلايلي والد يوسف تسبب في تعقيد الأمور، بعد منحه عدة تراخيص لوكلاء أعمال، بهدف التواصل مع وسطاء الأندية الأوروبية والفرنسية الراغبة في ضمه، وهو ما يتعارض مع الأساليب الرسمية المتبعة في طريقة نقل اللاعبين إلى القارة العجوز.

وأفاد المصدر بأنه في حال لم يتمكن بلايلي من حل معضلة تعدد الوسطاء في الأيام والأسابيع القليلة القادمة، فسيتبخر حلمه في العودة إلى أوروبا مرة أخرى، على الأقل في الميركاتو الشتوي المنتظر، مع تلميحات بأن نفس الأزمة (كثرة الوكلاء) أحد أسباب تخوف وقلق مرسيليا من خطوة التوقيع مع بلايلي، رغم رغبة المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي -بحسب ما نقلته الصحيفة الجزائرية عن الصحيفة الفرنسية- في نقل بلايلي إلى "فيلودروم" في المستقبل القريب.

وبدأ بلايلي -الذي خطف الأضواء بأدائه الاستثنائي الذي قدمه في كأس العرب- مسيرته مع "أهلي بوعريريج" الجزائري في 2009، ثم لعب لمولودية وهران، والترجي التونسي، وأنجيه الفرنسي، ثم عاد للترجي، قبل الانتقال إلى الأهلي السعودي، وبعدها إلى نادي قطر.