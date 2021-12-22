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كرة قدم

بعد تفشي كورونا في بريطانيا.. مدرب أرسنال: أرجوكم لا نريد العودة إلى لعب المباريات دون جمهور

Arsenal v Sunderland - Carabao Cup Quarter Final
أرتيتا: عندما لا تحضر الجماهير فإنها تصبح رياضة مختلفة تماما وتضيع المنافسة، ولا تكون نفس كرة القدم التي نريدها (غيتي)
22/12/2021

طالب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، الهيئات الخاصة بكرة القدم والحكومة بعدم العودة إلى إقامة المنافسات الرياضية من دون حضور الجماهير.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA MEDIA) أن الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البريميرليغ تسبب في دعوات لإيقاف المنافسات، لكن ذلك تم رفضه عقب اجتماع لجميع الأندية والأطراف المعنية والذي شهد تواجد كل أندية الدوري الممتاز البالغ عددها 20 ناديا.

وفي الوقت الذي من المقرر أن تستمر فيه المباريات، تبرز احتمالية أخرى في الأفق تتمثل في إقامة مباريات كرة القدم من دون حضور جماهيري.

وقد تحذو إنجلترا حذو حكومتي ويلز وأسكتلندا،بعدما أكدت بيانات أصدرتاها -أمس الثلاثاء- أن المزيد من الإجراءات الصارمة فيما يتعلق بالفعاليات الرياضة لمكافحة انتشار كورونا، سوف تصبح سارية المفعول بدءا من 26 الشهر الحالي.

وفي حديثه قبل مواجهة نورويتش خارج ملعبه الأحد المقبل، قال أرتيتا "أرجوكم لا نريد العودة إلى تلك المرحلة (إقامة المباريات دون جماهير) لأننا جربنا ذلك، وهذا إجراء لا نحبه، لذلك نأمل في ألا يحدث ذلك".

وأضاف أن "كرة القدم مختلفة، فهي تتعلق بالمشاركة مع الناس ووجود الجماهير في الملاعب".

وتابع المدرب الإسباني أنه عندما لا تحضر الجماهير، فإنها تصبح رياضة مختلفة تماما وتضيع المنافسة، ولا تكون نفس كرة القدم "التي نريدها".

المصدر : وكالات

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