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كرة قدم

برشلونة يتعادل مع 10 لاعبين من إشبيلية في الليغا

LaLiga - Sevilla v FC Barcelona
الحكم طرد الفرنسي كوندي مدافع إشبيلية في الدقيقة الـ64 من المباراة (رويترز)
21/12/2021-|آخر تحديث: 22/12/202101:59 AM (مكة المكرمة)

نجح إشبيلية في الخروج بنقطة على ملعبه إثر تعادله مع ضيفه برشلونة 1-1، في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح أليخاندرو غوميز التسجيل لإشبيلية (32) ثم تعادل برشلونة بهدف لرونالد أراوخو (45).

وأكمل الفريق الأندلسي المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد الحكم لمدافعه الفرنسي جيوليس كوندي في الدقيقة الـ64 من المباراة.

وتفوق برشلونة في الجانب الهجومي بشكل كبير على مدار شوطي المباراة لكن إشبيلية رفض تلقي الهزيمة الأولى على ملعبه هذا الموسم وأنهى المباراة متعادلا، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد.

كذلك رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة ليصعد إلى المركز السابع، حيث كان التعادل هو السابع للفريق هذا الموسم في الدوري مقابل 7 انتصارات و4 هزائم.

المصدر : وكالات

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Published On 20/12/2021
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