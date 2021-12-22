برشلونة يتعادل مع 10 لاعبين من إشبيلية في الليغا

نجح إشبيلية في الخروج بنقطة على ملعبه إثر تعادله مع ضيفه برشلونة 1-1، في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح أليخاندرو غوميز التسجيل لإشبيلية (32) ثم تعادل برشلونة بهدف لرونالد أراوخو (45).

🤯 جول كوندي يفقد أعصابه ويعتدي على جوردي ألبا 🟥 الطرد المباشر كان عقاب النجم الفرنسي، هل كان قرار الحكم سليماً؟#الدوري_الاسباني | #اشبيليه_برشلونة #LaLiga pic.twitter.com/GYq4EJLPdi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2021

وأكمل الفريق الأندلسي المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد الحكم لمدافعه الفرنسي جيوليس كوندي في الدقيقة الـ64 من المباراة.

وتفوق برشلونة في الجانب الهجومي بشكل كبير على مدار شوطي المباراة لكن إشبيلية رفض تلقي الهزيمة الأولى على ملعبه هذا الموسم وأنهى المباراة متعادلا، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد.

كذلك رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة ليصعد إلى المركز السابع، حيث كان التعادل هو السابع للفريق هذا الموسم في الدوري مقابل 7 انتصارات و4 هزائم.