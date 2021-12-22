أحدثها قصر بعد الاعتزال.. قيمة إمبراطورية رونالدو العقارية تصل إلى 57 مليون دولار

إمبراطورية كريستيانو رونالدو العقارية تبلغ قيمتها 57 مليون دولار، وهي عبارة عن 8 منازل وقصر سيبنيه في بلاده بعد اعتزاله كرة القدم، بحسب تقارير إعلامية.

وتنتشر هذه المجموعة المذهلة من العقارات في مختلف أنحاء العالم، وذلك لمنح عائلته مساكن ومنازل للعطلات في أكثر المواقع تميزا حول العالم.

وتحدثت تقارير صحفية أن رونالدو يخطط للمستقبل بمشروعه الأخير، إذ اشترى قطعة أرض ضخمة في منطقة "كوينتا دا مارينيا" في كاسكايس بالبرتغال بنحو 9 ملايين دولار.

وتقع هذه المنطقة الساحلية الفاخرة على شاطئ "الريفييرا" البرتغالي وتفيد تقارير بأن البناء قد بدأ بالفعل، على أن يكون جاهزا في غضون 4 سنوات.

وذكرت صحيفة برتغالية أن رونالدو ينظر إلى القصر على أنه استثمار، لكن محطة إعلامية برتغالية زعمت أنه يخطط بالفعل للسكن فيه مع أفراد عائلته بعد الاعتزال.

وتتابع جماهير كرة القدم خاصة ورواد مواقع التواصل عامة، بشكل دقيق ومفصل أسلوب حياة رونالدو.

فنجم مانشستر يونايتد، يمتلك طائرة خاصة بقيمة 27 مليون دولار، ويمتلك أسطولًا من السيارات الفارهة والخارقة والسريعة بملايين الدولارات، ولديه نظام تدريب شهير وآخر غذائي صارم.

كما أن رونالدو يحب أيضا العائلة وينضم -قريبًا- إليها تؤام.

وأكسبته النجاحات الهائلة الذي حققها داخل الملعب وخارجه على مر السنين أكثر من مليار دولار، مما يعني أنه وعائلته لا تنقصهم الخيارات عندما يتعلق الأمر بترتيبات السكن والمعيشة.

ويقيم رونالدو وعائلته حاليًا في مجمع فلل بمنطقة شيشاير الفاخرة، والذي يملكه اللاعب السابق آندي كول، ومن المفترض أن ينتقل إلى منزله الخاص قريبا بعد عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف.

وكان يمتلك في السابق منزلا بقيمة 6 ملايين دولار في هذه المنطقة، قبل بيعه عام 2019 ، ولكنه لا يزال لديه العديد من العقارات في جميع أنحاء أوروبا في مجموعته.

وأغلى عقارات رونالدو الثمانية هي شقة فاخرة في "برج ترامب" بمدينة نيويورك اشتراها مقابل 18.5 مليون دولار عام 2015.