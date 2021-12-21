ملعب 1.5 مليار يورو.. فيديو للـ "كامب نو" الجديد معقل برشلونة

أقرّ أعضاء برشلونة حزمة تمويل بقيمة مليار ونصف مليار يورو لتجديد ملعب "كامب نو معقل البرسا" والمرافق والمنشآت المتصلة به.

وأشار النادي الكتالوني -في بيان- إلى أن الأموال ستساعد على تجديد الملعب الذي أنشئ قبل 64 عاما، وهو أكبر ملعب في أوروبا إذ يتسع لـ 105 آلاف مُتفرج، فضلًا عن ملاعب داخلية ومنشآت أخرى.

وشارك في الاستفتاء على المشروع نحو 84 ألف عضو من أصل 110 آلاف يحق لهم التصويت، وجاءت النتيجة بدعم نحو 88% من الذين صوتوا، تمويل المشروع المعروف باسم "إسباي برشلونة". علما بأن النادي مملوك من قبل أعضائه البالغ عددهم 137 ألفًا.

ويُخصص المشروع 900 مليون يورو لإعادة تجديد وتحديث الملعب الأيقوني، وباقي المبلغ سيذهب لتجديد المرافق والمنشآت وملعب "يوهان كرويف" والمدينة الرياضية.

ويتوقع النادي تحقيق 200 مليون يورو من الإيرادات سنويًا، حيث سيُدرّ "إسباي برشلونة" دخلًا من الأحداث والفعاليات، والرعاية، وحقوق الاسم، ومقصورات كبار الشخصيات، وبيع التذاكر وخدمات التموين.

وفي حال حصول برشلونة على التمويل وترخيص الأعمال هذا الموسم، يجب أن يبدأ البناء والتجديد صيف 2022 على أن يتم الانتهاء من تجديد الملعب ليكون جاهزا للافتتاح بالربع الأخير من عام 2025، وفقًا لأجندة الإدارة.

يشار إلى أن مرافق ملعب "كامب نو" وصلت إلى حالة مُتهالكة، وهو وضع أجبر النادي على تمويل عمليات صيانة مُنتظمة، ودفع غرامات لعدم الامتثال للوائح الأوروبية.