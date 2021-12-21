سلوا الأطباء لا مسؤولي الأندية.. ليفربول يشكو الجدول المزدحم في خضم تفشي كورونا

قال بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول -اليوم الثلاثاء- إن من "العبث" اللعب مرتين في 4 أيام، في ظل تزايد حالات كوفيد-19 والإصابات في النادي.

وتعادل ليفربول 2-2 مع توتنهام يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيواجه ليستر سيتي على ملعبه غدا الأربعاء في ربع نهائي كأس الرابطة.

وقالت رابطة الدوري الممتاز -يوم الاثنين- إن الأندية اتفقت على استمرار مباريات البطولة خلال فترة الأعياد، رغم زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وتأجلت 10 مباريات في الدوري الممتاز هذا الشهر في ظل تفشي العدوى قبل بداية فترة الأعياد المزدحمة، حيث سيلعب كل فريق 3 مباريات، ما بين 25 من الشهر الجاري و3 من الشهر المقبل.

وقال ليندرز للصحفيين "نقدم دائما توصياتنا الصادقة لتحسين جودة اللعبة.. هذا ما فعلناه في اجتماع (الاثنين). نعشق الضغوط لكن علينا جميعا احترام برامج التعافي والاستشفاء".

وتابع أن "من العبث أن نلعب بعد 48 ساعة. يهدد ذلك بحدوث إصابات.. عليك أن تسأل الفرق عن سبب رغبتها في اللعب. مع ظهور حالات كوفيد جديدة من المنطقي أن يكون لديك المزيد من الوقت قبل المباراة التالية".

وأضاف "ليندرز" أن الدوري الممتاز يجب أن يطلب مشورة العلماء والأطباء بشأن تأجيل المباريات، بدلا من مناقشتها مع مسؤولي الأندية.

وسيفتقد ليفربول: فيرجيل فان دايك، وتياغو ألكانتارا، وفابينيو، وكيرتيس جونز، أمام ليستر بعد إصابتهم بكورونا الأسبوع الماضي، بينما سيغيب ديفوك أوريغي للإصابة.