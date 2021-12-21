تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى

البث الحي

كرة قدم

سلوا الأطباء لا مسؤولي الأندية.. ليفربول يشكو الجدول المزدحم في خضم تفشي كورونا

Premier League - Tottenham Hotspur v Liverpool
ليفربول دعا لاحترام برامج التعافي والاستشفاء (رويترز)
21/12/2021

قال بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول -اليوم الثلاثاء- إن من "العبث" اللعب مرتين في 4 أيام، في ظل تزايد حالات كوفيد-19 والإصابات في النادي.

وتعادل ليفربول 2-2 مع توتنهام يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيواجه ليستر سيتي على ملعبه غدا الأربعاء في ربع نهائي كأس الرابطة.

وقالت رابطة الدوري الممتاز -يوم الاثنين- إن الأندية اتفقت على استمرار مباريات البطولة خلال فترة الأعياد، رغم زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وتأجلت 10 مباريات في الدوري الممتاز هذا الشهر في ظل تفشي العدوى قبل بداية فترة الأعياد المزدحمة، حيث سيلعب كل فريق 3 مباريات، ما بين 25 من الشهر الجاري و3 من الشهر المقبل.

وقال ليندرز للصحفيين "نقدم دائما توصياتنا الصادقة لتحسين جودة اللعبة.. هذا ما فعلناه في اجتماع (الاثنين). نعشق الضغوط لكن علينا جميعا احترام برامج التعافي والاستشفاء".

وتابع أن "من العبث أن نلعب بعد 48 ساعة. يهدد ذلك بحدوث إصابات.. عليك أن تسأل الفرق عن سبب رغبتها في اللعب. مع ظهور حالات كوفيد جديدة من المنطقي أن يكون لديك المزيد من الوقت قبل المباراة التالية".

وأضاف "ليندرز" أن الدوري الممتاز يجب أن يطلب مشورة العلماء والأطباء بشأن تأجيل المباريات، بدلا من مناقشتها مع مسؤولي الأندية.

وسيفتقد ليفربول: فيرجيل فان دايك، وتياغو ألكانتارا، وفابينيو، وكيرتيس جونز، أمام ليستر بعد إصابتهم بكورونا الأسبوع الماضي، بينما سيغيب ديفوك أوريغي للإصابة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

ليفربول يلاحق سيتي وتشلسي يبتعد والريدز مع صلاح يصنعان التاريخ في البريميرليغ

واصل ليفربول ملاحقة مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز ثمين على نيوكاسل 3-1، فيما سقط المنافس الثالث تشلسي على ملعبه في فخ التعادل 1-1 مع إيفرتون، اليوم الخميس.

Published On 16/12/2021
Premier League - Liverpool v Newcastle United

صلاح يفسد عودة جيرارد إلى أنفيلد بفوز صعب لليفربول وتشلسي يهزم ليدز بركلة جزاء متأخرة

شهدت الجولة الـ16 من البريميرليغ انتصارات صعبة للفرق الثلاثة التي تتنافس على الصدارة، إذ فاز ليفربول على أستون فيلا 1-صفر، وبنفس النتيجة فاز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون، كما تغلب تشلسي على ليدز 3-2.

Published On 11/12/2021
Premier League - Liverpool v Aston Villa

ليفربول يواجه أستون فيلا في البريميرليغ.. عودة عاطفية لجيرارد إلى "أنفيلد"

أكد ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا وقائد ليفربول السابق أن تركيزه سيكون منصبا على قيادة فريقه الحالي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام “الليفر” عندما يلتقيان غدا السبت بالجولة الـ16 من البريميرليغ.

Published On 10/12/2021
كومبو Steven Gerrard كلاعب لليفربول ومدرب

المزيد من كرة قدم

الأكثر قراءة