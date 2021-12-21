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كرة قدم

بكامل قوته الضاربة.. الأهلي المصري يواجه الرجاء المغربي بالسوبر الأفريقي في الدوحة

ahly champions league 2021
الجهاز الفني للأهلي المصري أعلن جاهزية كل اللاعبين للمشاركة في مباراة السوبر الأفريقي (مواقع التواصل)
21/12/2021

يواجه الأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، نظيره المغربي الرجاء البيضاوي، بطل كأس الاتحاد الأفريقي، في كأس السوبر القارية، غدا الأربعاء، بكامل قوته الضاربة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي جاهزية كل اللاعبين للمشاركة في المباراة، وعلى رأسهم الصفقات الست التي تم قيدها بالقائمة الأفريقية إضافة إلى أيمن أشرف الذي أصيب مع المنتخب بكأس العرب قبل 10 أيام.

ولم يتبق من المصابين سوى محمود متولي قلب الدفاع الذي يكمل برنامج علاجه.

وقال مدير الكرة بنادي "القرن" سيد عبد الحفيظ إن فريقه جاهز تماما لخوض هذا التحدي.

وأضاف لموقع النادي "جاهزون بقوة للمباراة بعد انتظام اللاعبين الدوليين وتعافي الجميع من الإصابات خاصة أحمد عبد القادر وأيمن أشرف".

وتابع "المباراة ستكون قوية أمام فريق محترم يملك تاريخا مميزا وحصل على لقب الكونفدرالية، وهو ما يجعل الجهاز الفني يهتم بكل التفاصيل لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب".

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الأهلي بداية الموسم تم قيدها إلى جانب العائدين من الإعارة، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات عديدة ويمثل إضافة قوية للفريق.

وقال مدير الكرة إن محمود الخطيب (رئيس النادي) -الذي يقود بعثة الأهلي- وجه رسالة مهمة للاعبين أكد خلالها ضرورة الالتزام والتركيز من أجل الفوز باللقب وإسعاد الجماهير، مشيرا إلى أن لاعبي الأهلي دائما على قدر المسؤولية ولديهم ما يكفي من الإصرار لحصد اللقب.

وشدد مدير الكرة المصري على أن الفريق يسعى للفوز بكل البطولات، ويهمه تحقيق الأرقام القياسية، وكذلك السعي نحو استعادة لقب النادي الأكثر تتويجا بالألقاب القارية في العالم، ولكن في الوقت ذاته يتم التعامل مع كل مرحلة بشكل مستقل.

من جانبه، أكد طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة جاهزية حارس المرمى محمد الشناوي بعد أن حصل على راحة من التدريبات للاستشفاء.

المصدر : وكالات

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