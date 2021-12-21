بعد السوبر الأفريقي.. قطر تحتضن كأس السوبر التركي

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم احتضان دولة قطر مباراة كأس السوبر التركي لموسم 2020-2021، والتي ستجمع بين فريقي بشكتاش وأنطاليا سبور الشهر المقبل.

وأوضح الاتحاد التركي -في بيان نشره على حسابه الرسمي في تويتر أمس الاثنين- أن مباراة كأس السوبر بين بطل الدوري الممتاز بشكتاش ووصيف كأس تركيا أنطاليا سبور ستكون في 5 يناير/كانون الثاني 2022 في قطر.

وأوضح أن المباراة ستقام على ملعب "أحمد بن علي" المونديالي في العاصمة الدوحة.

يذكر أن "طرابزون سبور" هو بطل النسخة الماضية من الكأس، بتفوقه على "إسطنبول باشاك شهير" 2-1.

ويستعد ملعب "أحمد بن علي" أيضا لاستضافة مباراة كأس السوبر الأفريقي التي ستقام غدا الأربعاء، بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا والرجاء المغربي بطل كأس الاتحاد الأفريقي.