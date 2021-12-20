تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

مصير أمم أفريقيا بيد "أوميكرون" المتحور الجديد من كورونا

epa04695674 African Cup of Nations trophy is displayed during an event to announce the nation hosting the 2017 tournament and qualifiers draw, in Cairo, Egypt, 08 April 2015. Gabon was elected ahead of Algeria to stage the 31st edition of the tournament in a vote by CAF's executive committee in Cairo. EPA/KHALED ELFIQI
عدة نجوم سابقين في كرة القدم الكاميرونية -في مقدمتهم الرئيس الحالي لاتحاد الكرة صامويل إيتو- يرغبون في إقامة أمم أفريقيا في موعدها (الأوروبية)
20/12/2021

تحيط الشكوك بمصير استضافة الكاميرون لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2022 المقبلة، بعدما لم يتمكن رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) باتريس موتسيبي من إصدار بيان واضح بشأن هذه المسألة.

وقال موتسيبي للصحفيين -لدى وصوله إلى مطار نسيمالين الدولي في الكاميرون- "سنتحدث غدا ونخبركم بالجديد".

ويزور موتسيبي الكاميرون لمناقشة مصير البطولة المؤجلة مع الجهات المسؤولة عن كرة القدم في البلاد ومع الرئيس الكاميروني بول بيا، وهي البطولة التي من المقرر إقامتها في الفترة من التاسع من يناير/كانون الثاني إلى السادس من فبراير/شباط المقبلين.

وأدت المخاوف حول انتشار فيروس كورونا في عدة مناطق بالكاميرون -خاصة المتحور الجديد أوميكرون- إلى اقتراحات بتأجيل البطولة مجددا.

لكن عدة نجوم سابقين في كرة القدم الكاميرونية -في مقدمتهم الرئيس الحالي لاتحاد الكرة هناك صامويل إيتو- يرغبون في إقامة البطولة كما هو مقرر.

ويتعارض موعد نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا مع انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التي من المقرر أن تنطلق في الثالث من فبراير/شباط المقبل.

واشتكى بطل أفريقيا النادي الأهلي المصري من احتمالية غياب 10 من لاعبيه بسبب الانضمام لمنتخبات بلدانهم، وهو ما سيقلص حظوظ الفريق في البطولة التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

بالفيديو- جزر القمر تكتب التاريخ.. لماذا غضبت الجماهير المصرية رغم التأهل القياسي لأمم أفريقيا؟

شنت الجماهير هجوما حادا على المنتخب المصري ومدربه حسام البدري، رغم ضمانه التأهل لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد تعادله المخيب 1-1 مع كينيا؛ ليحتل الفراعنة المركز الثاني بالمجموعة بعد جزر القمر.

Published On 25/3/2021
مصر ضد كينيا
من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

في المباراة التي جمعتهم بربع نهائي كأس العرب.. الجزائريون والمغاربة أبهروا الجميع بأدائهم وأخلاقهم

كان لمباراة المنتخبين الجزائري والمغربي -ضمن ربع نهائي مسابقة كأس العرب- طعم خاص وأجواء متميزة، سواء في منصات التواصل أو داخل الملعب وخارجه.

أزمة برمجة تدفع الأهلي المصري لمراسلة اتحاد الكرة المصري والفيفا والكاف

قرر النادي الأهلي المصري إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الأفريقي (كاف) والاتحاد الدولي (فيفا) بخصوص تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية وبطولة أمم أفريقيا.

Published On 29/11/2021
African Champions League - Al Ahly v Union Sportive de la Gendarmerie Nationale Soccer Football - African Champions League - Al Ahly v Union Sportive de la Gendarmerie Nationale - Al Salam Stadium, Cairo, Egypt - October 23, 2021 Al Ahly's Walid Soliman talks to teammates during the half time REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

المزيد من كرة قدم

الأكثر قراءة