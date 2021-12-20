مصير أمم أفريقيا بيد "أوميكرون" المتحور الجديد من كورونا

تحيط الشكوك بمصير استضافة الكاميرون لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2022 المقبلة، بعدما لم يتمكن رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) باتريس موتسيبي من إصدار بيان واضح بشأن هذه المسألة.

وقال موتسيبي للصحفيين -لدى وصوله إلى مطار نسيمالين الدولي في الكاميرون- "سنتحدث غدا ونخبركم بالجديد".

ويزور موتسيبي الكاميرون لمناقشة مصير البطولة المؤجلة مع الجهات المسؤولة عن كرة القدم في البلاد ومع الرئيس الكاميروني بول بيا، وهي البطولة التي من المقرر إقامتها في الفترة من التاسع من يناير/كانون الثاني إلى السادس من فبراير/شباط المقبلين.

وأدت المخاوف حول انتشار فيروس كورونا في عدة مناطق بالكاميرون -خاصة المتحور الجديد أوميكرون- إلى اقتراحات بتأجيل البطولة مجددا.

لكن عدة نجوم سابقين في كرة القدم الكاميرونية -في مقدمتهم الرئيس الحالي لاتحاد الكرة هناك صامويل إيتو- يرغبون في إقامة البطولة كما هو مقرر.

ويتعارض موعد نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا مع انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التي من المقرر أن تنطلق في الثالث من فبراير/شباط المقبل.

واشتكى بطل أفريقيا النادي الأهلي المصري من احتمالية غياب 10 من لاعبيه بسبب الانضمام لمنتخبات بلدانهم، وهو ما سيقلص حظوظ الفريق في البطولة التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.