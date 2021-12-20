قادش يوقف سلسلة انتصارات ريال مدريد ويفرض عليه التعادل في الليغا

استعصى فريق قادش على مضيفه ريال مدريد، وأنهى سلسلة انتصاراته التي استمرت على مدى مبارياته السبع الأخيرة في المسابقة، بعدما تعادل معه من دون أهداف في المرحلة 18 من المسابقة.

ورغم التعادل، بقي "الملكي" -الساعي لاستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه الموسم الماضي لمصلحة جاره اللدود أتلتيكو مدريد- متربعا في الصدارة بـ43 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه إشبيلية الذي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة مع برشلونة.

في المقابل، ارتفع رصيد قادش إلى 14 نقطة في المركز 19 (قبل الأخير).

ورغم سيطرة الريال على معظم فترات المباراة، فإن لاعبيه عجزوا عن هز الشباك، بعدما تباروا في إهدار الفرص التي سنحت لهم على مدى شوطي المباراة، ليكتفي الفريق الأبيض بالحصول على نقطة وحيدة.