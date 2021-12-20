شاهد.. بنزيمة يستعرض أسطول سيارات بملايين الدولارات

قليلون هم اللاعبون الذين يكشفون السيارات التي يملكونها، ومن بين هؤلاء النجم الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد الذي عرض أسطول سياراته على قناته الرسمية في "يوتيوب".

ويبدو واضحا شغف الدولي الفرنسي بالسيارات التي من بينها الفاره جدا والفاره والغالي والمتوسط، كما عرض أول سيارة اشتراها وكانت عبارة عن "ميني كوبر" اشتراها من صديقه.

وبعد توقيعه أول عقد احترافي مع ليون عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما، اشترى سيارة "بي إم دبليو".

يذكر أن أغلى سيارة يمتلكها بنزيمة هي "بوغاتي شيرون" التي يبلغ سعرها 2.4 مليون يورو، وأنتج منها 500 سيارة فقط.