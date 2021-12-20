شاهد.. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يكرّم أبطال العرب

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون -اليوم الاثنين- المنتخب الوطني لكرة القدم في قصر الشعب، بعد فوزه ببطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.

وبعد النشيد الوطني، كرّم تبون رئيس الاتحاد الجزائري للعبة شرف الدين عمارة، ومدرب منتخب الجزائر مجيد بوقرة، ومساعده مصباح جمال، وكل اللاعبين يتقدمهم يوسف بلايلي وياسين إبراهيمي.

وأهدى مدرب المنتخب الجزائري ميدالية بطولة كأس العرب للرئيس تبون، لدعمه الكبير لهم.

ولقي منتخب الجزائر استقبالا حافلا بعد عودته إلى الديار أمس الأحد قادما من الدوحة، بعد الفوز 2-صفر على تونس بعد وقت إضافي في المباراة النهائية السبت الماضي.

وكان في استقبال المنتخب الجزائري رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، وأعضاء من الحكومة الجزائرية في مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر.

واستقل لاعبو المنتخب الجزائري حافلة مكشوفة عليها صور اللاعبين والمدرب بوقرة، وكتب عليها "فخورون بكم"، وجاب الموكب الشوارع الرئيسية في العاصمة الجزائرية وسط حضور أعداد كبيرة من المشجعين رغم برودة الطقس.

وقال رئيس الاتحاد الجزائري شرف الدين عمارة للتلفزيون الرسمي "الحمد لله على هذه الفرحة الكبيرة، الشعب الجزائري لا يحتاج إلى تعبئة، فهو يحب بلده ويحب المنتخب الوطني، وهناك عرفان كبير من هذا الجمهور لما قدمه اللاعبون والمنتخب الوطني في كأس العرب".

وتابع أن "الكل يعرف درجة عشق الجمهور الجزائري للمنتخب الوطني، والحمد لله مرة أخرى على هذه الفرحة التي أدخلها اللاعبون في قلوبهم".

شاهد الرئيس #تبون و #بلايلي يضحكان مطولا بعد حديث خاص دار بينهما pic.twitter.com/ZdenYIze2C — EL BILAD – البلاد (@El_Bilade) December 20, 2021

شاهدوا كيف منح #بلايلي كأس العرب للفريق #السعيد_شنقريحة ليحتفل بها pic.twitter.com/eg8m7XRFO8 — EL BILAD – البلاد (@El_Bilade) December 20, 2021