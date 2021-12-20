سان جيرمان يتحدث عن "مفاجآت" في حالة راموس البدنية

شكّل ضم باريس سان جيرمان كلا من سيرجيو راموس وأشرف حكيمي وجيانلويجي دوناروما وليونيل ميسي وآخرين رسالة كروية شديدة اللهجة إلى كبار الفرق في القارة الأوروبية.

لكن خطوة راموس لم تسر بالكامل كما هو مخطط لها، وهو ما اعترف به ليوناردو المدير الرياضي في باريس سان جيرمان منذ ذلك الحين.

وقال ليوناردو في مقابلة تلفزيونية "لم نتوقع البقاء من دون راموس لـ4 أو 5 أشهر".

وتابع "كنا نعلم أنه تعرض لإصابات الموسم الماضي، وكان علينا التعامل معها، ولكن -في الحقيقة- كانت هناك بعض المفاجآت".

وأضاف "كان هناك بعض التوتر، استعددنا بأفضل ما نستطيع ثم تراجعنا، لكنه الآن يسير على الطريق الصحيح، سيكون من المهم للغاية وجوده معنا في النصف الثاني من الموسم".