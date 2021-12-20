في عصر تشافي.. أمنية برشلونة أن يصبح كإشبيلية

قال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إنه يريد من فريقه اللعب بشراسة وعدم الخوف عندما يواجه إشبيلية ثاني ترتيب الدوري الإسباني، غدا الثلاثاء، ويُظهر الاحترام والإعجاب بمنافسه.

وأبلغ تشافي مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين أن "إشبيلية يقوم بعمل مذهل".

وتابع "يمكن النظر إلى بايرن ميونخ الذي يقدم أداء رائعا، لكن ما يعجبني في إشبيلية هو طريقة العمل ومدربه (يولن لوبتيغي) أحد أفضل المدربين، كما يملك (مونشي) المدير الرياضي. إشبيلية يجب أن يكون نموذجا لنا".

وفي مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة، يخوض "البرسا" اختبارا صعبا أمام الفريق الأندلسي الذي خسر مرتين فقط في الدوري هذا الموسم.

وانتصر إشبيلية 2-1 على أتليتيكو مدريد يوم السبت، ليصبح على بعد 6 نقاط من ريال مدريد المتصدر.

وقال تشافي "يجب أن تكون لدينا الشجاعة للفوز على أندية مثل إشبيلية. لعبنا بشجاعة أمام بايرن لكن خسرنا بثلاثية نظيفة بسبب تفاصيل صغيرة.. في هويتنا يجب أن نلعب بشراسة، لكن إشبيلية يملك هذا أيضا. ستكون مباراة مذهلة".

ويحتل برشلونة المركز السابع متأخرا بفارق 16 نقطة عن ريال مدريد، ورغم ذلك يرى لوبتيغي مدرب إشبيلية التطور في أداء الفريق الكتالوني منذ تولي تشافي المسؤولية قبل شهر.

فقد ذكر لوبتيغي -في مؤتمر صحفي- "خضنا مباراة صعبة يوم السبت والآن سنخوض مباراة صعبة أخرى أمام منافس تطور كثيرا. ما أراه الآن هو أفضل نسخة من برشلونة منذ وقت طويل، إنه يطور مجموعة من الشبان الموهوبين، كما عاد عثمان ديمبلي من الإصابة.. أتوقع مواجهة فريق قوي ومعقد وضحت عليه لمسات تشافي".

ويعاني إشبيلية من إصابات، حيث شهد تدريب اليوم الاثنين مشاركة 15 لاعبا فقط.

وغاب لوكاس أوكامبوس، ودييغو كارلوس، وماركوس أكونيا، وغونزالو مونتيل عن مواجهة أتليتيكو بسبب الإصابة، وربما يعودون ضد برشلونة.

وتأكد غياب خيسوس نافاس، وإيريك لاميلا، وربما يعود يوسف النصيري بعد ابتعاده لعدة أسابيع.