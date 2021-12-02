أعلن نادي المجد السكندري المنافس في دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم وفاة مدربه أدهم السلحدار نجم فريق الإسماعيلي السابق بأزمة قلبية خلال مباراة لفريقه اليوم الخميس.

وقال محمد باهي المستشار الإعلامي لنادي المجد للصحفيين "السلحدار أصيب بأزمة قلبية أثناء وجوده بملعب الفريق بالإسكندرية بعد أن سجل فريقه هدف الفوز في الدقيقة 93 في مرمى الزرقا بدوري الدرجة الثانية".

ونقل السلحدار إلى مستشفى قريب لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

لحظة وفاة الكابتن ادهم السلحدار بعد تسجيل الهدف القاتل pic.twitter.com/1yFSCVd8Zj — Wael Al-Emam 🚩🦅🇪🇬 (@wael_alemam) December 2, 2021

وبدأ السلحدار في نادي النيل للأدوية المغمور، وضمه الإسماعيلي بعد تألقه في مباراة ضده بكأس مصر خلال في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، ليبدأ مسيرة التألق مع آخر جيل حقق بطولات للنادي العريق والذي كان يقوده آنذاك فوزي جمال وأحمد العجوز والحارس سعفان الصغير.

#ادهم_السلحدار

ان لله وان اليه راجعون

البقاء والدوام لله كان لاعب محترم وشخصيه الكل بيحترمها pic.twitter.com/hsxU4tqQEt — بحب الاهلي (@Emdamaab) December 2, 2021

وأسهم السلحدار بشكل فعال في فوز الإسماعيلي بلقب الدوري الممتاز في موسم 1990-1991 وكأس مصر عام 1997، حيث كان يتميز بتصويباته الصاروخية.

وداعًا أدهم السلحدار.. بطل الدوري موسم 1990-91 مع النادي الإسماعيلي pic.twitter.com/eaUsxz1UAQ — Omar Elbanouby – عمر البانوبي (@Banoubi) December 2, 2021

وتحول إلى عالم التدريب بعد الاعتزال وعمل مدربا مساعدا للإسماعيلي في أكثر من مناسبة، كما قاد الجهاز الفني للفريق عام 2019.

فيديو أبكانى

أروع ما قاله نجم الدويش الراحل #أدهم_السلحدار قبل وفاته..اتعلموا ياللى بتقولوا بنحب الدراويش #الصحفى_هانى_عبدالرحمن pic.twitter.com/iQ1RFR5Dsd — هانى عبد الرحمن (@hanyalyoum) December 2, 2021

ونعى الإسماعيلي نجمه السابق وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وقال النادي على موقعه الرسمي "مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي ينعي بخالص الحزن والأسى وفاة أدهم السلحدار نجم ومدرب الفريق الأسبق، والذى وافته المنية منذ ساعات قليلة نتيجة أزمة

قلبية".