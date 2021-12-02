تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

وفاة أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق أثناء احتفاله بهدف الفوز لفريقه

أدهم السلحدار
أدهم السلحدار (مواقع التواصل)
2/12/2021-|آخر تحديث: 3/12/202112:08 AM (مكة المكرمة)

أعلن نادي المجد السكندري المنافس في دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم وفاة مدربه أدهم السلحدار نجم فريق الإسماعيلي السابق بأزمة قلبية خلال مباراة لفريقه اليوم الخميس.

وقال محمد باهي المستشار الإعلامي لنادي المجد للصحفيين "السلحدار أصيب بأزمة قلبية أثناء وجوده بملعب الفريق بالإسكندرية بعد أن سجل فريقه هدف الفوز في الدقيقة 93 في مرمى الزرقا بدوري الدرجة الثانية".

ونقل السلحدار إلى مستشفى قريب لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبدأ السلحدار في نادي النيل للأدوية المغمور، وضمه الإسماعيلي بعد تألقه في مباراة ضده بكأس مصر خلال في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، ليبدأ مسيرة التألق مع آخر جيل حقق بطولات للنادي العريق والذي كان يقوده آنذاك فوزي جمال وأحمد العجوز والحارس سعفان الصغير.

وأسهم السلحدار بشكل فعال في فوز الإسماعيلي بلقب الدوري الممتاز في موسم 1990-1991 وكأس مصر عام 1997، حيث كان يتميز بتصويباته الصاروخية.

وتحول إلى عالم التدريب بعد الاعتزال وعمل مدربا مساعدا للإسماعيلي في أكثر من مناسبة، كما قاد الجهاز الفني للفريق عام 2019.

ونعى الإسماعيلي نجمه السابق وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وقال النادي على موقعه الرسمي "مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي ينعي بخالص الحزن والأسى وفاة أدهم السلحدار نجم ومدرب الفريق الأسبق، والذى وافته المنية منذ ساعات قليلة نتيجة أزمة
قلبية".

المصدر : رويترز
المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة