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كرة قدم

مانشستر سيتي يختار أجمل هدف في ديسمبر بعد يومين فقط على بداية الشهر

Premier League - Aston Villa v Manchester City
سيلفا يسدد الكرة التي سجل منها هدفه الرائع بمرمى أستون فيلا (رويترز)
2/12/2021

اختار نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هدف لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا الذي أحرزه أمس الأربعاء، أمام مضيفه أستون فيلا، ليكون أجمل هدف في شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، رغم مرور يومين فقط على بداية الشهر.

وسجل سيلفا الهدف بطريقة مميزة على الطائر، بعد هجمة منظمة من لاعبي السيتي، تناقلوا فيها الكرة بعدد من اللمسات السريعة لتصل عرضية متقنة إلى لاعب الوسط البرتغالي، الذي أسكنها في شباك حارس مرمى أستون فيلا.

ونشر مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس، فيديو الهدف الجميل من بدايته، مشيرا إلى أن هذا هو هدف الفريق لشهر ديسمبر/كانون الأول، "وقد تم الترتيب له".

واتفق مغردون على اختيار الفريق بأنه أحد أجمل أهداف مانشستر سيتي الجماعية والمنظمة من هجمة مرتدة لهذا العام، فيما أشاد آخرون بلمسة سيلفا النهائية التي توجها بهدف تاريخي.

وقال مغرد: "لقد شاهدت هذا الهدف حوالي 30 مرة إلى الآن. يا له من لاعب.. برناردو"، بينما علق آخر على الهدف منذ بدايته "قياسًا من النقطة التي مرر بها جواو كانسيلو الكرة بالعرض إلى الأسفل لرياض محرز، هذا رسميًا هو أفضل هدف على الإطلاق".

المصدر : وكالة سند
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