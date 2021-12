اختار نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هدف لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا الذي أحرزه أمس الأربعاء، أمام مضيفه أستون فيلا، ليكون أجمل هدف في شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، رغم مرور يومين فقط على بداية الشهر.

وسجل سيلفا الهدف بطريقة مميزة على الطائر، بعد هجمة منظمة من لاعبي السيتي، تناقلوا فيها الكرة بعدد من اللمسات السريعة لتصل عرضية متقنة إلى لاعب الوسط البرتغالي، الذي أسكنها في شباك حارس مرمى أستون فيلا.

ونشر مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس، فيديو الهدف الجميل من بدايته، مشيرا إلى أن هذا هو هدف الفريق لشهر ديسمبر/كانون الأول، "وقد تم الترتيب له".

واتفق مغردون على اختيار الفريق بأنه أحد أجمل أهداف مانشستر سيتي الجماعية والمنظمة من هجمة مرتدة لهذا العام، فيما أشاد آخرون بلمسة سيلفا النهائية التي توجها بهدف تاريخي.

بوووم 💥 🎥 شاهد هدف بيرناردو سيلفا @BernardoCSilva الرائع من زاوية جديدة 🤩 🔷 #السيتي pic.twitter.com/D6Jc9jPHXR — مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 2, 2021

وقال مغرد: "لقد شاهدت هذا الهدف حوالي 30 مرة إلى الآن. يا له من لاعب.. برناردو"، بينما علق آخر على الهدف منذ بدايته "قياسًا من النقطة التي مرر بها جواو كانسيلو الكرة بالعرض إلى الأسفل لرياض محرز، هذا رسميًا هو أفضل هدف على الإطلاق".

I've watched this goal about 30 times now. What a player @BernardoCSilva!! https://t.co/Fy6po9s7yZ — Matthew (@MWBurks1) December 2, 2021

Measuring from the point Cancelo nods the cross down to Mahrez this is officially the best goal of all time https://t.co/r9btk4fMYZ — Matthew Jones (@matchosjonas) December 2, 2021