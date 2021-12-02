مانشستر سيتي يختار أجمل هدف في ديسمبر بعد يومين فقط على بداية الشهر
2/12/2021
اختار نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هدف لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا الذي أحرزه أمس الأربعاء، أمام مضيفه أستون فيلا، ليكون أجمل هدف في شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، رغم مرور يومين فقط على بداية الشهر.
وسجل سيلفا الهدف بطريقة مميزة على الطائر، بعد هجمة منظمة من لاعبي السيتي، تناقلوا فيها الكرة بعدد من اللمسات السريعة لتصل عرضية متقنة إلى لاعب الوسط البرتغالي، الذي أسكنها في شباك حارس مرمى أستون فيلا.
That's our @Nissan Goal of the Month for December sorted then! 😅#ManCity pic.twitter.com/Qo5BSODG5t
— Manchester City (@ManCity) December 2, 2021
ونشر مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس، فيديو الهدف الجميل من بدايته، مشيرا إلى أن هذا هو هدف الفريق لشهر ديسمبر/كانون الأول، "وقد تم الترتيب له".
متع عينك بهدف شهر ديسمبر من الآن! 😅✨
🔷 #السيتي | @Nissanpic.twitter.com/FVfG8Kvyoa
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 2, 2021
واتفق مغردون على اختيار الفريق بأنه أحد أجمل أهداف مانشستر سيتي الجماعية والمنظمة من هجمة مرتدة لهذا العام، فيما أشاد آخرون بلمسة سيلفا النهائية التي توجها بهدف تاريخي.
بوووم 💥
🎥 شاهد هدف بيرناردو سيلفا @BernardoCSilva الرائع من زاوية جديدة 🤩
🔷 #السيتي pic.twitter.com/D6Jc9jPHXR
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 2, 2021
وقال مغرد: "لقد شاهدت هذا الهدف حوالي 30 مرة إلى الآن. يا له من لاعب.. برناردو"، بينما علق آخر على الهدف منذ بدايته "قياسًا من النقطة التي مرر بها جواو كانسيلو الكرة بالعرض إلى الأسفل لرياض محرز، هذا رسميًا هو أفضل هدف على الإطلاق".
I've watched this goal about 30 times now. What a player @BernardoCSilva!! https://t.co/Fy6po9s7yZ
— Matthew (@MWBurks1) December 2, 2021
Measuring from the point Cancelo nods the cross down to Mahrez this is officially the best goal of all time https://t.co/r9btk4fMYZ
— Matthew Jones (@matchosjonas) December 2, 2021
I've watched this goal about 30 times now. What a player @BernardoCSilva!! https://t.co/Fy6po9s7yZ
— Matthew (@MWBurks1) December 2, 2021
المصدر : وكالة سند