للمرة الأولى بتاريخ البريميرليغ.. توقف مباراة وتأخر أخرى بسبب حالتين طبيتين في المدرجات

تأخر انطلاق الشوط الثاني من مباراة ساوثهامبتون وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بملعب "سانت ماريز" أمس الأربعاء ما يقرب من 15 دقيقة، بسبب حالة طبية طارئة في المدرجات.

وكان ساوثهامبتون متقدما 2-1 في نهاية الشوط الأول، لكن اللاعبين لم يعودوا إلى الملعب من أجل الشوط الثاني، وأكد الحكام وجود واقعة طبية بين المشجعين.

كما توقفت مباراة واتفورد ضد تشلسي أمس الأربعاء بسبب حالة طارئة في المدرجات.

وتحدثت وسائل إعلام بريطانية أن المباراة توقفت مؤقتًا في الدقيقة 13 بعد إصابة أحد المشجعين بسكتة قلبية في المدرجات، لكنه نقل إلى المستشفى وحالته مستقرة.

يذكر أن مباراة ساوثهامبتون وضيفه ليستر انتهت بالتعادل 3-3، بينما انتصر تشلسي على واتفورد بصعوبة على أرضه 2-1.