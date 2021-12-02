تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

صلاح يسخر من مركزه في قائمة أوائل الكرة الذهبية

Premier League - Everton v Liverpool
صلاح متصدر قائمة هدافي البريميرليغ هذا الموسم (رويترز)
2/12/2021

مباراة ممتعة أخرى يقدمها النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول بتسجيله هدفين في فوز "الريدز" على مضيفه إيفرتون 4-1 بديربي "الميرسيسايد" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح -الذي يحتل صدارة قائمة هدافي البريميرليغ- اختير في المركز السابع بقائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية التي فاز بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الاثنين الماضي.

ووصفت وسائل إعلام بريطانية المركز الذي وُجد فيه صلاح بـ"النكتة السمجة، وإذا كان هناك لاعبون أفضل من صلاح حاليا فإنهم يختبئون جيدا".

فاللاعب -الذي سجل 19 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم- سُئل عن حلوله في المركز السابع، فكان جوابه أشبه بالسخرية بطريقة غير مباشرة، وضحك بصوت عالٍ، ثم قال "لا تعليق"، وأنهى المقابلة.

وكان يورغن كلوب -الذي يعد من أكثر الداعمين لميسي في عالم كرة القدم- تفاجأ بمنح الكرة الذهبية لميسي، فقال "إذا لم تعطها لروبرت ليفاندوفسكي هذه المرة فمن الصعب جدا أن يحققها مستقبلا، ومن المؤكد أنه كان يجب أن يكون ترتيب مو (محمد صلاح) أعلى في القائمة (أوائل الكرة الذهبية)".

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

Soccer Football - The Ballon d'Or Awards - Theatre du Chatelet, Paris, France - November 29, 2021 Paris St Germain's Lionel Messi with the Ballon d'Or award REUTERS/Benoit Tessier Soccer Football - The Ballon d'Or Awards - Theatre du Chatelet, Paris, France - November 29, 2021 Bayern Munich's Robert Lewandowski with the Striker of the Year Trophy REUTERS/Benoit Tessier

الفارق ضئيل بين ميسي وليفاندوفسكي وصلاح ورونالدو بعيدان.. نقاط الأوائل في قائمة الكرة الذهبية

تشكيك في النتائج وهجوم على المعايير التي على أساسها تمنح الكرة الذهبية، وصلا حد وصف جماهير كرة القدم للجائزة التي قدمت هذا العام بالمحاباة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

Published On 30/11/2021

الإعفاءات والتعيينات بصفوف القوى الأمنية السودانية.. للإصلاح أم لإحكام السيطرة؟

تشير تصريحات رئيس مجلس السيادة إلى تورط عناصر من الشرطة في قتل المحتجين بالمظاهرات الأخيرة، لكن المحللين يعتقدون أن حركة التغيير في الشرطة والقوى الأمنية مرتبطة بإحكام قبضة البرهان على هذه الأجهزة.

Published On 29/11/2021
الكرة الذهبية (مواقع التواصل)

جماهير تختار الفائز بالكرة الذهبية.. ليفاندوفسكي يكتسح صلاح وميسي بعيد

اتهامات كثيرة توجه لجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول”، لأفضل لاعب بالعالم، بأنها مزدوجة المعايير وتقدم المصالح والترويج وأسماء اللاعبين وقوتهم التسويقية وشهرتهم على الأرقام والألقاب.

Published On 27/11/2021
المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة