صلاح يسخر من مركزه في قائمة أوائل الكرة الذهبية

مباراة ممتعة أخرى يقدمها النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول بتسجيله هدفين في فوز "الريدز" على مضيفه إيفرتون 4-1 بديربي "الميرسيسايد" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح -الذي يحتل صدارة قائمة هدافي البريميرليغ- اختير في المركز السابع بقائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية التي فاز بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الاثنين الماضي.

ووصفت وسائل إعلام بريطانية المركز الذي وُجد فيه صلاح بـ"النكتة السمجة، وإذا كان هناك لاعبون أفضل من صلاح حاليا فإنهم يختبئون جيدا".

Mo Salah asked after the game last night about coming 7th in the Ballon d’Or?

He laughs, shakes his head and says no comment.

pic.twitter.com/TLAXAlWyA4

— Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) December 2, 2021