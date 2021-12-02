صلاح وبنزيمة يسيطران على البريميرليغ والليغا ويفتحان أبواب الصراع مبكرا على الكرة الذهبية

فتح النجمان المصري محمد صلاح والفرنسي كريم بنزيمة، هدافا ليفربول وريال مدريد، باب التنافس مبكرا على الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022.

فأرقام النجمين اللذين يسيطران تهديفا وصناعة على الدولي الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني، على الترتيب، خرافية.

ويكفي القول إن صلاح وبنزيمة هدّافا البريميرليغ والليغا، ويحتلان المركز الأول في قائمة الأكثر صناعة للأهداف في البطولتين الإنجليزية والإسبانية، لنقول إنهما يقدمان موسما استثنائيا.

وفي ما يأتي أرقام النجمين هذا الموسم:

صلاح: سجل 19 هدفا وصنع 8 أخرى في 19 مباراة بمختلف المسابقات.

سجل 19 هدفا وصنع 8 أخرى في 19 مباراة بمختلف المسابقات. بنزيمة: سجل 17 هدفا وصنع 8 أخرى في 19 مباراة بمختلف المسابقات.

يذكر أن "الفرعون المصري" حلّ في المركز السابع، والدولي الفرنسي أحرز المركز الرابع هذه السنة في قائمة "الكرة الذهبية" التي ظفر بها ميسي.