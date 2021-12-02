شهد اليوم الثاني من منافسات مونديال العرب الذي تستضيفه قطر، فوزا كبيرا لمنتخب الجزائر على السودان 4-صفر، وهي النتيجة التي تفوق بها منتخب المغرب على نظيره الفلسطيني، في حين حقق منتخب مصر فوزا صعبا على لبنان بهدف من ركلة جزاء، وخطف منتخب الأردن فوزا مهما من السعودية.

وبدأ اليوم بمباراة الجزائر والسودان بملعب أحمد بن علي، حيث تقدم المنتخب الذي يقوده مجيد بوقرة مدرب منتخب المحليين بدلا من جمال بلماضي مدرب المنتخب الأول، 3-صفر في الشوط الأول بفضل ثنائية بونجاح وهدف المدافع جمال بلعمري.

وأكملت الجزائر، التي تعتمد على تشكيلة من المحليين ومحترفين بأندية عربية، الرباعية في بداية الشوط الثاني عبر العربي هلال سوداني.

وادخرت الجزائر جهدها خلال الشوط الثاني مما سمح للسودان بالحصول على ركلة جزاء عقب مخالفة ارتكبها بلعمري، لكن الحارس والقائد رايس مبولحي تصدى لركلة محمد عبد الرحمن في الدقيقة 70.

وتصدرت الجزائر المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب مصر الذي تفوق على لبنان في ملعب الثمامة.

وسجل محمد مجدي "قفشة" لاعب وسط الأهلي هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 71 احتسبها الحكم إثر تعرض أحمد فتوح لعرقلة داخل منطقة جزاء لبنان، ليضع قفشة الكرة على يمين مصطفى مطر حارس لبنان.

وأصيب حمدي فتحي لاعب وسط مصر قبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق، ليخرج من الملعب ويحل محله مهند لاشين.

وتلعب مصر يوم السبت المقبل مع السودان، بينما تلتقي الجزائر مع لبنان في الجولة الثانية للمجموعة.

وفي المجموعة الثالثة، استهل منتخب المغرب دفاعه عن لقبه بانتصار كبير 4-صفر على منتخب فلسطين بملعب الجنوب.

ووضع الظهير محمد ناهيري المنتخب الثاني للمغرب في المقدمة بعد مرور نصف ساعة من البداية إثر تسديدة من 25 مترا خدعت الحارس عمر قدورة.

وأضاف لاعب الوسط عبد الإله الحافيظي الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعد تمريرة عرضية من محمد الشيبي.

وعاد الحافيظي ليحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث للمغرب في الدقيقة 64 بتسديدة إثر تمريرة بينية من وليد الكرتي.

وسجل المغرب هدفا رابعا في الدقيقة 70 عن طريق البديل وليد أزارو، لكن الحكم ألغاه بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد بداعي وجود تسلل.

وأكمل القائد بدر بانون رباعية المغرب في الدقيقة 87 من ركلة جزاء حصل عليها البديل سفيان رحيمي.

وتصدر المغرب المجموعة الثالثة بـ3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الأردن الذي حقق فوزا صعبا على السعودية بهدف وحيد.

وسجل محمود مرضي هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 62.

وشهدت المباراة تعرض كل من إحسان حداد لاعب الأردن وخليفة الدوسري مدافع السعودية للطرد.

وجاء قرار طرد إحسان حداد في الدقيقة 53 بعد تدخل قوي على تركي العمار، في حين نال الدوسري البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 73 بسبب تدخل مشابه قام به تجاه بهاء فيصل لاعب الأردن.

وفي الجولة الثانية سيلعب المنتخب السعودي أمام نظيره الفلسطيني، في حين يلعب المنتخب الأردني أمام المغرب يوم السبت المقبل.