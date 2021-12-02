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رونالدو والضغط العالي.. هل يستطيع "الدون" مجاراة أسلوب رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد الجديد؟

Premier League - Leicester City v Manchester United
رونالدو هداف "المانيو" في الموسم الحالي بـرصيد 10 أهداف أحرزها في 15 مباراة بجميع المنافسات (رويترز)
2/12/2021-|آخر تحديث: 2/12/202111:09 AM (مكة المكرمة)

قال مايكل كاريك الذي يقود مؤقتا تدريب مانشستر يونايتد إن مهاجم فريقه كريستيانو رونالدو قادر على اللعب بأي طريقة، وإنه يتوقع أن يواصل تألقه وإحراز المزيد من الأهداف تحت قيادة المدرب المؤقت الجديد للنادي رالف رانجنيك.

وسيتولى رانجنيك فعليا قيادة الجهاز الفني لمانشستر يونايتد بعد حصوله على تأشيرة العمل، وهو يفضل اللعب بأسلوب "الضغط العالي" عند فقدان السيطرة على الكرة بهدف الاستحواذ على الكرة من جديد بأسرع ما يمكن.

وقال كاريك -الذي يتوقع أن يستمر في قيادة الفريق عندما يواجه أرسنال في وقت لاحق من اليوم الخميس- إن رونالدو (36 عاما) يملك جميع القدرات والمهارات التي تمكنه من التكيف مع أي أسلوب لعب يطبقه رانجنيك.

وعن عدم قدرة رونالدو على اللعب بأسلوب الضغط العالي، قال كاريك "هذه ربما تكون خرافة.. لقد سبق له اللعب مع أكثر من فريق طوال سنوات ونجح في اللعب بطرق مختلفة كثيرة".

وأضاف كاريك "لقد استمر في إحراز الأهداف مع كل فريق لعب له، وأنا على ثقة بأنه سيستمر في التهديف. ولا أشك في ذلك".

ورونالدو هو هداف "المانيو" في الموسم الحالي برصيد 10 أهداف أحرزها في 15 مباراة بجميع المنافسات.

ويحتل فريق "الشياطين الحمر" المركز العاشر بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بعد حصوله على نقطة واحدة في آخر 3 مباريات، في حين يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بعد فوزه في 4 من آخر 5 مباريات.

المصدر : وكالات

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رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، المصدر: https://www.instagram.com/p/CW3mpkfgtn8/?utm_source=ig_web_copy_link

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