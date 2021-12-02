شهد اليوم الثاني من منافسات مونديال العرب الذي تستضيفه قطر، فوزا كبيرا للجزائر على السودان 4-صفر، وهي النتيجة التي تفوق بها المغرب على فلسطين، في حين حقق منتخب مصر فوزا صعبا على لبنان.
جمهور المغرب يرفع الكوفية وعلم فلسطين بمباراة المنتخبين في مونديال العرب
أكد الجمهور المغربي تضامنه الدائم مع فلسطين، في المباراة التي جمعت بين منتخب بلاده ونظيره الفلسطيني في منافسات مونديال العرب 2021 في قطر.
ورفع مشجعون مغاربة في مدرجات ملعب "الجنوب" الكوفية والأعلام الفلسطينية، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، رغم أنه منافسهم في الملعب.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للجمهور المغربي بالكوفية والعلم الفلسطيني، واعتبروها "رائعة وجميلة" من المشجعين في الملعب.
وقال الكاتب والممثل المسرحي اللبناني زياد عيتاني عن اللقطة "لوحة بديعة يقدمها جمهور المغرب في المباراة مع فلسطين دعما ومناصرة للشعب الفلسطيني وكلمة حق من الشعوب العربية في وجه التطبيع".
وقد انتهت المباراة بفوز المغرب على فلسطين برباعية نظيفة.
لوحة بديعة يقدمها جمهور #المغرب في المباراة مع #فلسطين دعما ومناصرة للشعب الفلسطيني وكلمة حق من الشعوب العربية في وجه #التطبيع
👏🏼👏🏼👏🏼🇵🇸 🇲🇦 pic.twitter.com/DRPqyeCqVB
— ziad itani (@ZiadItanioff) December 1, 2021
📸 لقطة جميلة للجماهير المغربية 🇲🇦 التي قامت برفعت علم #فلسطين 🇵🇸 الحبيبة في مواجهة الفريقين أمس ، ببطولة #كأس_العرب🤝♥️⚽️#مونديال_العرب | #FIFArabCup pic.twitter.com/1hOUjwyIne
— محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) December 2, 2021
من فلسطين للشعب العظيم محبتنا لكم ❤️🇵🇸
الجمهور المغربي يرفع علم فلسطين في مباراة الفدائي ومنتخب بلادهم في مونديال العرب pic.twitter.com/PWlg8G96Fa
— محمد حازم المصري 🇵🇸 𓂆 (@mohamedmasri0) December 1, 2021
#المغرب_فلسطين
في لفتة رائعة من الجمهور المغربي pic.twitter.com/p8ZbCErJ1M
— ال سناني (@DonieZooooz122) December 1, 2021
رغم انتصارهم على فلسطين برباعية
الجمهور المغربي يرفع علم فلسطين ضمن احتفالاته
بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني♥️🇲🇦🇵🇸#فلسطين#المغرب_فلسطين pic.twitter.com/PofDcmr2JI
— Samar Mohammad 🇵🇸🇵🇸 (@samarmoh1177) December 2, 2021
الجمهور المغربي 🇲🇦 اليوم في مباراة منتخب بلاده مع فلسطين 🇵🇸 يرفع اعلام فلسطين والكوفية الفلسطينية معربًا عن دعمه لقضية فلسطين 🇵🇸 العادلة . pic.twitter.com/bQncGoqJ7P
— ☪️ سـَكُـورزيـنِـي مـطـيـر 🇹🇷 (@Skorzeny87) December 1, 2021
بدورها، ردت الجماهير الفلسطينية الموجودة في الملعب، التحية للجمهور المغربي، وغنت له "تحية فدائية للمغرب العربية".