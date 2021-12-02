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كرة قدم

جمهور المغرب يرفع الكوفية وعلم فلسطين بمباراة المنتخبين في مونديال العرب

رفع مشجعون مغاربة في مدرجات ملعب "الجنوب" الكوفية والأعلام الفلسطينية، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني (مواقع التواصل)
2/12/2021-|آخر تحديث: 2/12/202104:37 PM (مكة المكرمة)

أكد الجمهور المغربي تضامنه الدائم مع فلسطين، في المباراة التي جمعت بين منتخب بلاده ونظيره الفلسطيني في منافسات مونديال العرب 2021 في قطر.

ورفع مشجعون مغاربة في مدرجات ملعب "الجنوب" الكوفية والأعلام الفلسطينية، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، رغم أنه منافسهم في الملعب.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للجمهور المغربي بالكوفية والعلم الفلسطيني، واعتبروها "رائعة وجميلة" من المشجعين في الملعب.

وقال الكاتب والممثل المسرحي اللبناني زياد عيتاني عن اللقطة "لوحة بديعة يقدمها جمهور المغرب في المباراة مع فلسطين دعما ومناصرة للشعب الفلسطيني وكلمة حق من الشعوب العربية في وجه التطبيع".

وقد انتهت المباراة بفوز المغرب على فلسطين برباعية نظيفة.

 

 

 

بدورها، ردت الجماهير الفلسطينية الموجودة في الملعب، التحية للجمهور المغربي، وغنت له "تحية فدائية للمغرب العربية".

المصدر : وكالة سند

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