جمهور المغرب يرفع الكوفية وعلم فلسطين بمباراة المنتخبين في مونديال العرب

أكد الجمهور المغربي تضامنه الدائم مع فلسطين، في المباراة التي جمعت بين منتخب بلاده ونظيره الفلسطيني في منافسات مونديال العرب 2021 في قطر.

ورفع مشجعون مغاربة في مدرجات ملعب "الجنوب" الكوفية والأعلام الفلسطينية، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، رغم أنه منافسهم في الملعب.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للجمهور المغربي بالكوفية والعلم الفلسطيني، واعتبروها "رائعة وجميلة" من المشجعين في الملعب.

وقال الكاتب والممثل المسرحي اللبناني زياد عيتاني عن اللقطة "لوحة بديعة يقدمها جمهور المغرب في المباراة مع فلسطين دعما ومناصرة للشعب الفلسطيني وكلمة حق من الشعوب العربية في وجه التطبيع".

وقد انتهت المباراة بفوز المغرب على فلسطين برباعية نظيفة.

لوحة بديعة يقدمها جمهور #المغرب في المباراة مع #فلسطين دعما ومناصرة للشعب الفلسطيني وكلمة حق من الشعوب العربية في وجه #التطبيع

👏🏼👏🏼👏🏼🇵🇸 🇲🇦 pic.twitter.com/DRPqyeCqVB — ziad itani (@ZiadItanioff) December 1, 2021

من فلسطين للشعب العظيم محبتنا لكم ❤️🇵🇸

الجمهور المغربي يرفع علم فلسطين في مباراة الفدائي ومنتخب بلادهم في مونديال العرب pic.twitter.com/PWlg8G96Fa — محمد حازم المصري 🇵🇸 𓂆 (@mohamedmasri0) December 1, 2021

#المغرب_فلسطين

في لفتة رائعة من الجمهور المغربي pic.twitter.com/p8ZbCErJ1M — ال سناني (@DonieZooooz122) December 1, 2021

رغم انتصارهم على فلسطين برباعية

الجمهور المغربي يرفع علم فلسطين ضمن احتفالاته بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني♥️🇲🇦🇵🇸#فلسطين#المغرب_فلسطين pic.twitter.com/PofDcmr2JI — Samar Mohammad 🇵🇸🇵🇸 (@samarmoh1177) December 2, 2021

الجمهور المغربي 🇲🇦 اليوم في مباراة منتخب بلاده مع فلسطين 🇵🇸 يرفع اعلام فلسطين والكوفية الفلسطينية معربًا عن دعمه لقضية فلسطين 🇵🇸 العادلة . pic.twitter.com/bQncGoqJ7P — ☪️ سـَكُـورزيـنِـي مـطـيـر 🇹🇷 (@Skorzeny87) December 1, 2021

بدورها، ردت الجماهير الفلسطينية الموجودة في الملعب، التحية للجمهور المغربي، وغنت له "تحية فدائية للمغرب العربية".