أوميكرون يضرب كرة القدم البرتغالية.. فرض ارتداء الكمامات وفحوصات دورية

قالت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم -أمس الأربعاء- إن جميع اللاعبين المحترفين يجب أن يخضعوا لاختبار كوفيد-19 قبل كل مباراة، بعد إلغاء جولة الأسبوع الماضي بسبب تفشي الفيروس.

وأضافت الرابطة -في بيان- أنها أبلغت الأندية بأنه يتعين على كافة اللاعبين الخضوع لاختبار قبل 48 ساعة من المباراة مع ارتداء الكمامات على مقاعد البدلاء.

وبدأ فريق بلينيش -الذي يتخذ من لشبونة مقرا له- مباراته بالدوري أمام بنفيكا السبت الماضي بـ9 لاعبين فقط، في حين خضع باقي التشكيلة للعزل في المنزل عقب إصابة عدد من اللاعبين وأفراد الطاقم المعاون بكوفيد-19.

وعاد 7 لاعبين فقط للملعب بعد الاستراحة، وتوقفت المباراة بعد دقائق من بداية الشوط الثاني عندما كان بنفيكا متقدما 7-0.

واكتشفت البرتغال 14 حالة من سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا، من بينها 13 لاعبا وعضوا بالجهاز المعاون في بلينيش.

وسجلت البلاد، التي أعادت فرض القيود مؤخرا، 4670 حالة إصابة جديدة اليوم الخميس في أعلى قفزة يومية منذ بداية فبراير/شباط الماضي عندما واجهت أصعب معركة ضد الفيروس.

وكان طبيب فريق بلينيش بين المصابين بسلاسة أوميكرون الجديدة، مما أجبر مستشفى كبير بالقرب من لشبونة -حيث يعمل الطبيب أيضا- على غلق قسمين من أقسام الأطفال بالمستشفى مؤقتا.